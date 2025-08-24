Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür: Barış yolundaki çabalarınız için müteşekkiriz

24 Ağustos 2025, Pazar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesajında, 'Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

Zelenskiy paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Türk-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

