Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açık mesajı: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı işaret ederek, 'Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz' dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23 Ağustos Ukrayna Bayrak Günü kapsamında başkent Kiev'deki Tarihi Ulusal Müze'de gerçekleştirilen bayrak çekme törenine katıldı.
Zelenskiy törende yaptığı konuşmada, Ukrayna bayrağının Ukrayna'ya duyulan sevginin simgesi haline geldiğini belirterek bayrağın herhangi bir şehrin sokaklarında, binalarda, bayrak direklerinde, araba camlarının arkasında veya birinin sırt çantasında görülebileceğini ifade etti.
Zelenskiy, "Bu bayrak, Rus esaretinden geri getirdiğimiz insanlar için bir kurtuluş duygusunu temsil ediyor. Ukrayna renklerini gördüklerinde anlıyorlar, kötülük bitti. Bu bayrak, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki birçok insanımızın hedefi ve hayali. Bu bayrağı koruyorlar, güvende tutuyorlar çünkü biliyorlar: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak, Ukrayna'nın dört bir yanından yüz binlerce savaşçımızın, sadece belirli bir yönü, sadece Vovchansk veya Dobropillia'yı değil, tüm Ukrayna'yı savunan ve tüm ülkemizin yaşam hakkını kazanmak için hayatlarını riske atan kadın ve erkeklerimizin en değerli şeylerini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM duyurdu: e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları erişime açıldı! İşte sonuç sorgulama ekranı
- Kuruluş dizisine transfer olan Barış Falay kimdir, kaç yaşında? Barış Falay hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Kilo vermenin altın kuralları: Metabolizmanızı ateşleyecek 5 beslenme ve yaşam tüyosu
- Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Kocaelispor maçı yayın saati belli oldu mu, hangi kanalda?
- Okul çantası, kalem, silgi, defter, suluk ve boya fiyatları kaç para? A101, BİM, ŞOK kırtasiye kataloğu 2025
- Sefer Karaahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu aslen nereli, evli mi?
- Dünyanın en zeki 10 hayvanı: Olağanüstü zihinsel becerileri ile şaşırtıyor
- Yaş farkıyla çok konuşulmuştu: Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı!
- MEMUR ZAMMI 2025! Toplu sözleşme zammı kaç TL olacak? Memur maaşı için son gün ne zaman?
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılır? İşte sorgulama ekranı
- BALIKESİR DEPREM! AFAD duyurdu: Deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? 22 Ağustos son depremler listesi
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025