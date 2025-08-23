23 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açık mesajı: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açık mesajı: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz

Giriş: 23.08.2025 20:17
ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den açık mesajı: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı işaret ederek, 'Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23 Ağustos Ukrayna Bayrak Günü kapsamında başkent Kiev'deki Tarihi Ulusal Müze'de gerçekleştirilen bayrak çekme törenine katıldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Zelenskiy törende yaptığı konuşmada, Ukrayna bayrağının Ukrayna'ya duyulan sevginin simgesi haline geldiğini belirterek bayrağın herhangi bir şehrin sokaklarında, binalarda, bayrak direklerinde, araba camlarının arkasında veya birinin sırt çantasında görülebileceğini ifade etti.

Zelenskiy, "Bu bayrak, Rus esaretinden geri getirdiğimiz insanlar için bir kurtuluş duygusunu temsil ediyor. Ukrayna renklerini gördüklerinde anlıyorlar, kötülük bitti. Bu bayrak, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki birçok insanımızın hedefi ve hayali. Bu bayrağı koruyorlar, güvende tutuyorlar çünkü biliyorlar: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak, Ukrayna'nın dört bir yanından yüz binlerce savaşçımızın, sadece belirli bir yönü, sadece Vovchansk veya Dobropillia'yı değil, tüm Ukrayna'yı savunan ve tüm ülkemizin yaşam hakkını kazanmak için hayatlarını riske atan kadın ve erkeklerimizin en değerli şeylerini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’den flaş Türkiye açıklaması!Zelenskiy’den flaş Türkiye açıklaması! ZELENSKİY'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
Zelenskiy’den görüşme şartı! Türkiye’yi işaret ettiZelenskiy’den görüşme şartı! Türkiye’yi işaret etti ZELENSKİY'DEN GÖRÜŞME ŞARTI! TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ
Rusya-Ukrayna zirvesine şok adres!Rusya-Ukrayna zirvesine şok adres! RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİNE ŞOK ADRES!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den açık mesajı: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den açık mesajı: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den açık mesajı: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör