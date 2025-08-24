İsrail işgal güçlerinden yardım noktasında katliam!

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesinde yer alan Şuheda Zeytun Okulunu bombaladı.



Saldırıda Filistinli 1 kadın yaşamını yitirdi.



KONUTLARI HAVAYA UÇURMA EYLEMLERİ YOĞUNLAŞTI



İsrail işgal güçleri ayrıca Gazze'deki Cibaliya'nın yanı sıra Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde yer alan konutları havaya uçurduğu saldırıları ciddi şekilde artırdı.



Bu saldırıların günlerdir gerçekleştirilen eylemlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.



Ayrıca Zeytun mahallesine yoğun hava saldırısı düzenlendi.



YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI



İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.



Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.



Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.



Han Yunus kentinin merkezindeki mahalleler de ağır şekilde havadan bombalandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN