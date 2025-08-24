24 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore lideri Kim yeni oyuncağını test etti

Kuzey Kore lideri Kim yeni oyuncağını test etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.08.2025 11:21 Güncelleme: 24.08.2025 11:27
ABONE OL
Kuzey Kore lideri Kim yeni oyuncağını test etti

ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatı sürerken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geliştirilmiş yeni hava savunma füzelerinin test atışını izlediği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, iki tip yeni hava savunma füzelerinin test atışı yapıldı.

Kim'in denetlediği test atışında geliştirilmiş yeni füzelerin "dronlar ve güdümlü füzeler gibi hava hedeflerine hızlı yanıt verdiği" belirtildi.

ABD ile Güney Kore, 18 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatını başlatmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim, 28 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen tatbikata ilişkin, ABD ve Güney Kore'nin ülkesine karşı "düşmanca tutumunu sürdürdüğünü" savunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Kore lideri Kim yeni oyuncağını test etti Kuzey Kore lideri Kim yeni oyuncağını test etti Kuzey Kore lideri Kim yeni oyuncağını test etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör