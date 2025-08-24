Kuzey Kore lideri Kim yeni oyuncağını test etti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, iki tip yeni hava savunma füzelerinin test atışı yapıldı.



Kim'in denetlediği test atışında geliştirilmiş yeni füzelerin "dronlar ve güdümlü füzeler gibi hava hedeflerine hızlı yanıt verdiği" belirtildi.



ABD ile Güney Kore, 18 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatını başlatmıştı.



Kuzey Kore lideri Kim, 28 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen tatbikata ilişkin, ABD ve Güney Kore'nin ülkesine karşı "düşmanca tutumunu sürdürdüğünü" savunmuştu.

