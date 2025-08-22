Hamas’tan dünyaya Gazze çağrısı! Küresel direniş meydanlara iniyor

17 SENATÖRDEN TEPKİ

Bu arada 17 ABD'li senatörden oluşan bir grup, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermesi ve korunmalarını sağlaması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu. Demokrat senatörler yaptıkları açıklamada, "ABD, medya kuruluşlarını yasaklamanın ve sansürlemenin ve basın mensuplarını hedef almanın veya tehdit etmenin kabul edilemez olduğunu ve durması gerektiğini İsrail'e açıkça belirtmelidir" dedi.

İNGİLTERE'DE BOYKOT TALEBİ

700'den fazla girişimci ve tanınmış profesyonel, İsrail'e karşı silah ambargosu ve yaptırım çağrısında bulundu. Dün 762 iş insanı yayımladıkları bildiriyle İngiltere'yi İsrail ile tüm silah ticaretini durdurmaya, uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlananlara yaptırım uygulamaya çağırdı. Bildiride, "Birleşik Krallık, ürünler, hizmetler veya tedarik zincirleri aracılığıyla hiçbir işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak bu vahşete katkıda bulunmamasını sağlamalıdır" denildi.