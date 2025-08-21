Gazze’ye şiddetli bombardımana Hamas’tan sert tepki! Ateşkesin önündeki en büyük engelin adı Netanyahu!

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne yönelik operasyon başlattığını duyurmasına dikkat çekilerek, bunun "arabulucuların çabalarını hiçe saymak" anlamına geldiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun masum sivillere karşı acımasız bir savaş yürütmeyi tercih ederek ateşkesi engellediği ifade edildi.

İSRAİL'İN İŞGAL PLANI NASIL BAŞLADI?

İsrail Güvenlik Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal önerisini 8 Ağustos'ta onaylamış, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da 20 Ağustos'ta plana yeşil ışık yakmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gazze Şehri'ne yönelik saldırının ilk aşamasına geçildiğini belirterek şehrin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını açıklamıştı.

ATEŞKES ÇABALARI GÖLGEDE KALDI

İsrail'in bu adımı, Hamas'ın Katar ve Mısır'ın sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiği bir dönemde gelmesi nedeniyle eleştirilmişti. Bu durum, İsrail'in muhtemel bir ateşkesi bilinçli olarak baltaladığı yorumlarına yol açtı.