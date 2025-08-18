Gazze ateşkesinde gelişme! Hamas teklifi kabul etti

Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıklamıştı.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıklamıştı. Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtmişti.

HAMAS TEKLİFİ KABUL ETTİ

Hamas'In teklifi kabul ettiği ve kararı arabuluculara ilettiği öğrenildi.