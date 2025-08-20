Suriye'nin BM Daimi Temsilciliğine Abdülmelik Olabi atandı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı kararıyla Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi olarak İbrahim Abdülmelik Olabi'nin atandığını bildirdi.
Suriye Dışişleri Bakanlığının internet sayfasındaki paylaşıma göre, Cumhurbaşkanlığı kararınca İbrahim Abdülmelik Olabi, New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi olarak atandı.
OLABİ KİMDİR?
İngiltere ve Almanya vatandaşı olan İbrahim Olabi, uluslararası alanda tanınan bir insan hakları avukatı. Suudi Arabistan'da doğan ve eğitimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi ile Oxford Üniversitesi'nde tamamlayan Olabi, insan hakları, uluslararası hukuk ve kamu politikası alanlarında uzman.
Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Barolar Birliği (IBA) gibi önemli kuruluşlarda danışmanlık yapan Olabi, hem sahadaki çalışmaları hem de uluslararası düzeydeki savunuculuğuyla öne çıktı. Akademik başarılarıyla birçok prestijli ödüle layık görülen Olabi, güçlü bir akademik ve mesleki geçmişe sahip.
