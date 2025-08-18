Google’dan rekabeti engelleme skandalı! Faturayı Avustralya kesti

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından yapılan açıklamada, Google'ın söz konusu şirketlerle yaptığı anlaşmalar kapsamında, bazı akıllı telefon modellerinde yalnızca kendi arama motorunun önceden yüklenmesine izin verdiği, rakip arama motorlarının ise engellendiği belirtildi.

15 AY BOYUNCA REKABETİ KISITLADILAR

Mart 2021'e kadar 15 ay boyunca yürürlükte kalan rekabeti engelleyici anlaşmalar kapsamında Telstra ve Optus, müşterilerine sattıkları Android telefonlara yalnızca Google Arama'yı önceden yükledi. Diğer arama motorlarına izin verilmedi. Buna karşılık telekom şirketleri, Google'ın bu müşterilerden elde ettiği reklam gelirinden pay aldı.