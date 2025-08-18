Google’dan rekabeti engelleme skandalı! Faturayı Avustralya kesti

18 Ağustos 2025, Pazartesi
Giriş: 18.08.2025 19:37 Güncelleme: 18.08.2025 20:51
Son dönemlerde adı skandallarla anılan Google, bu kez de rekabeti hiçe sayarak rakiplerini saf dışı bırakmakla gündeme oturdu. Google'ın Avustralya'da, rakip arama motorlarını dışlayarak yalnızca kendi arama motorunu öne çıkaran anlaşmalar yaptığı ortaya çıktı. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Google’ın bu anlaşmalarla rekabeti engellediğini tespit ederek şirkete 55 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 35,8 milyon Amerikan doları) para cezası verdi.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından yapılan açıklamada, Google'ın söz konusu şirketlerle yaptığı anlaşmalar kapsamında, bazı akıllı telefon modellerinde yalnızca kendi arama motorunun önceden yüklenmesine izin verdiği, rakip arama motorlarının ise engellendiği belirtildi.

15 AY BOYUNCA REKABETİ KISITLADILAR

Mart 2021'e kadar 15 ay boyunca yürürlükte kalan rekabeti engelleyici anlaşmalar kapsamında Telstra ve Optus, müşterilerine sattıkları Android telefonlara yalnızca Google Arama'yı önceden yükledi. Diğer arama motorlarına izin verilmedi. Buna karşılık telekom şirketleri, Google'ın bu müşterilerden elde ettiği reklam gelirinden pay aldı.

Google, ihlali kabul ederek 55 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 35,8 milyon dolar) tutarındaki cezayı ödemeyi kabul etti (AA)

GOOGLE VERİLEN CEZAYI KABUL ETTİ

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Singapur merkezli Google Asia Pacific birimine karşı Pazartesi günü Avustralya Federal Mahkemesi'nde dava açıldığını açıkladı. ACCC tarafından Google'a açılan davada, 55 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 35,8 milyon Amerikan doları) para cezası verdi. Teknoloji devi Google, Avustralya'nın en büyük iki telekomünikasyon şirketiyle yaptığı rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar nedeniyle verilen para cezasını ödemeyi kabul etti.

Google ayrıca, Android telefon üreticileri ve telekom şirketleriyle yaptığı sözleşmelerden bazı ön yükleme ve varsayılan arama motoru kısıtlamalarını kaldırmayı taahhüt eden, mahkeme tarafından uygulanabilir bir yükümlülük anlaşmasına imza attı. Teknoloji şirketi yaptığı açıklamada, "Bir süredir ticari anlaşmalarımızda yer almayan hükümlere ilişkin ACCC'nin endişelerini gidermiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

