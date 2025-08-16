16 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da fabrikada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.08.2025 15:26 Güncelleme: 16.08.2025 15:29
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Fabrikada ne üretildiği bilinmezken, bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktardı.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada cuma akşamı yangın sonrası patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Fabrikada ne üretildiği bilinmezken, bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktardı.

