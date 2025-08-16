Rusya'da fabrikada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Fabrikada ne üretildiği bilinmezken, bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktardı.
Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Fabrikada ne üretildiği bilinmezken, bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktardı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çiçekler için doğal doping formülü: Evdeki bu karışım çiçekleri coşturuyor, sadece 3 damla yetiyor
- Bir kaşıkla tertemiz oluyor, kireçten eser bırakmıyor! Çaydanlığı anında parlatan o yöntem
- 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır?
- ATV’nin yeni dizisi “Gözleri Karadeniz” ilk bölüm ne zaman? Dizi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu kim?
- Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!
- 🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!
- MGM’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor! 16 Ağustos hava durumu raporu
- Bu optik illüzyonu çözen %90 başarısız oluyor! C harfini gözden kaçırıyor
- 10 dakika uygulandığında 10 günde etkili sonuç veriyor! Gıdıyı yok eden 3 basit hareket
- Cayır cayır yağ yaktıran egzersiz: Kısa sürede göbek eritme tüyosu
- Evde bakım maaşı Ağustos ödemeleri yattı mı? Kimler ne kadar alacak, zamlı mı yatacak?
- Bu baharat onları kaçırıyor! Karınca yoluna serpmeniz yetiyor, etkisi anında görülüyor