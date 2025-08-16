Rusya’da fabrikada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

(FOTO: İHA )

Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı belirtildi.

(FOTO: İHA )

Fabrikada ne üretildiği bilinmezken, bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktardı.

