Terör devletinin işgal planında flaş gelişme: Filistinlileri Güney Sudan’a yerleştirmek için görüşme yapıldığı iddia edildi

Bebek katili İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları ve bölgeyi topyekün işgal planına dünyadan tepkiler sürerken, Gazzelilerin geleceği ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail hükümetinin Gazze'de yaşayan Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirmek için Güney Sudan hükümeti ile görüşmeler yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili bilgisi bulunan farklı kaynakların yapılan görüşmeleri doğruladığı belirtilirken, görüşmelerin ne kadar ilerlediğine dair bilgi paylaşılmadı.

FİLİSTİN HALKINI GÜNEY SUDAN'A YERLEŞTİRME PLANI

İsrail ya da Güney Sudan hükümetlerinden de konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri iç savaş ve açlık riskiyle karşı karşıya olan Güney Sudan'a yerleştirme planı, insan haklarına dair endişelere neden oldu. Uzmanlar, olası bir zorunlu tahliye planının uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceği yorumunu yaptı.