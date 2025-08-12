Talimat Trump'tan! Washington'da güvenlik operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'da 'güvenliği artırma' amacıyla dün verdiği talimatların ardından gece boyunca kentte operasyonların düzenlediğini duyurdu. Bu kapsamda farklı suçlara karışan 23 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, farklı suçlara karışmış kişilere yönelik başlatılan operasyonlara 850 polisin katıldığını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Washington'a yönelik dün aldığı kararların yansımalarını kamuoyu ile paylaştı.
Leavitt, Washington DC polisinin federal kontrol altına girmesi ve 800 kadar Ulusal Muhafızın kentte görevlendirilmesi kararlarını alan Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından gece boyunca güvenlik güçlerinin kentin birçok yerinde operasyonlar düzenlediğini söyledi.
ABD'li Sözcü, "Dün gece yaklaşık 850 polis memuru ve diğer güvenlik güçleri, şehir genelinde yoğun bir operasyon gerçekleştirdi. Dün gece yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı. Bu gözaltılar arasında cinayet, ateşli silah suçları, uyuşturucu dağıtımı, yüksek kapasiteli şarjör bulundurma ve alkollü araç kullanma gibi suçlar yer aldı. Bu sadece başlangıç." değerlendirmesini yaptı.
Leavitt, söz konusu operasyonların süreceğini, Washington'a gelmeye başlayan Ulusal Muhafızların da görevlerine başlamasıyla kısa süre içinde kentteki suç oranlarının düşeceğine inandıklarını dile getirdi.
Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, dün, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.
ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.
