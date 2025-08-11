11 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan evsizlere karşı hamle! Ulusal Muhafızlar'ı Washington'a görevlendirdi

Trump'tan evsizlere karşı hamle! Ulusal Muhafızlar'ı Washington'a görevlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 17:51 Güncelleme: 11.08.2025 18:04
ABONE OL
Trump’tan evsizlere karşı hamle! Ulusal Muhafızlar’ı Washington’a görevlendirdi

ABD Başkanı Trump, ulusal muhafız askerlerini başkent Washington’a görevlendirdiğini duyurdu. Trump, 'Washington metrosu, polis tarafından kontrol altına alındı. Ulusal Muhafızlar, Washington DC'ye konuşlandırılacak. Evsizlerin yaşadıkları gecekondu mahallelerini ortadan kaldırıyoruz' dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Washington DC'de yol kenarlarında çadır kuran ve sokaklarda kalan evsizlerin fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki göstermiş; bugün Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Yaşanan gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, evsizlere savaş açarak ulusal muhafız askerlerini başkent Washington'a görevlendirdiğini duyurdu.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Trump, "Washington metrosu, polis tarafından kontrol altına alındı. Ulusal Muhafızlar, Washington DC'ye konuşlandırılacak. Gerekirse orduyu Washington'a getiririm" Evsizlerin yaşadıkları gecekondu mahallelerini ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Trump fotoğraflarını çekti: Derhal taşının!Trump fotoğraflarını çekti: Derhal taşının! TRUMP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ: DERHAL TAŞININ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan evsizlere karşı hamle! Ulusal Muhafızlar’ı Washington’a görevlendirdi Trump’tan evsizlere karşı hamle! Ulusal Muhafızlar’ı Washington’a görevlendirdi Trump’tan evsizlere karşı hamle! Ulusal Muhafızlar’ı Washington’a görevlendirdi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör