Trump evsizlerin fotoğrafını çekti: "Evsizler derhal taşınmalı"

Trump, pazar sabahı Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Evsizler derhal taşınmalı. Size kalacak yer vereceğiz ama başkentten çok uzakta" ifadelerini kullandı. Paylaşım, Beyaz Saray'dan Virginia'daki golf kulübüne giderken çekilmiş dört fotoğrafla birlikte yapıldı.

Trump, Virginia'daki golf kulübüne Beyaz Saray'dan aracına binerek gittikten kısa süre sonra, Truth Social platformunda şunları yazdı:

"Evsizler DERHAL taşınmalı. Size kalacak yer vereceğiz ama başkentten ÇOK uzakta."

O FOTOĞRAFLARDA NE VAR?

Paylaşımında dört fotoğraf yer aldı. Bu fotoğrafların, Beyaz Saray'dan golf sahasına giden yolda, başkanın konvoyundan çekildiği anlaşılıyor. İki fotoğrafta, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 km mesafede, otoyol bağlantı rampasındaki çimenlerde kurulmuş toplam 10 çadır görülüyor.

Üçüncü fotoğraf, Anayasa Caddesi'ndeki Amerikan Eczacılık Enstitüsü binasının merdivenlerinde uyuyan bir kişiyi gösteriyor.

Dördüncü fotoğraf ise, Kennedy Center yakınındaki E Street Expressway'de, Trump'ı golf sahasına götüren araç konvoyunun yanından geçtiği az miktarda yol kenarı çöpünü yansıtıyor.

ŞİDDET VE SUÇLARI TEMELDE DURDURACAĞI VAADİ

Trump'ın paylaşımı, pazartesi günü düzenleyeceğini duyurduğu bir basın toplantısının da tanıtımını içerdi. Başkan, bu toplantıda başkentte "şiddet suçlarını temelde durduracağını" belirtti ancak bunun nasıl gerçekleştirileceğine dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

Sonraki bir paylaşımında ise, pazartesi saat 10.00'da yapılacak toplantının yalnızca "suç, cinayet ve ölümleri bitirmekle değil, aynı zamanda başkentin temizliğiyle de ilgili olacağını" belirtti.