Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı Uribe’ye silahlı saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 11.08.2025 16:27 Güncelleme: 11.08.2025 17:00
Kolombiya'da seçim mitinginde silahlı saldırıya uğrayan Kolombiyalı senatör Miguel Uribe Turbay yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın (39) hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtildi.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurdu. Turbay'ı hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalandı.

