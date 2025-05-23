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ABD Güney Kore'deki binlerce askerini çekecek mi? WSJ'den çarpıcı iddia

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.05.2025 01:00 Güncelleme: 23.05.2025 01:20
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ABD Güney Kore’deki binlerce askerini çekecek mi? WSJ’den çarpıcı iddia

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Güney Kore'deki askeri varlığına ilişkin çarpıcı bir iddiayı kaleme aldı. WSJ, Trump'ın Güney Kore'de konuşlu binlerce ABD askerini geri çekmeyi değerlendirdiğini yazdı. Öte yandan Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana Güney Kore'deki ABD askeri varlığını değiştirmeyi sık sık gündeme getirmişti.

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Güney Kore'deki askeri varlığını gözden geçiriyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yetkililer, Pentagon tarafından geliştirilen seçeneklerden birinin, yaklaşık 4 bin 500 askerin çekilerek, başta Guam olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki diğer bölgelere konuşlandırılmasını içerdiğini ifade etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Konunun Kuzey Kore ile ilişkiler konusunda yürütülen gayriresmi bir politika incelemesinin parçası olarak Trump'a sunulmak üzere hazırlandığını aktaran yetkililer, bu fikrin henüz tartışma aşamasında olduğunu kaydetti.

Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana Güney Kore'deki ABD askeri varlığını değiştirmeyi sık sık gündeme getirmişti. Halihazırda bölgede yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

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ABD Güney Kore’deki binlerce askerini çekecek mi? WSJ’den çarpıcı iddia ABD Güney Kore’deki binlerce askerini çekecek mi? WSJ’den çarpıcı iddia ABD Güney Kore’deki binlerce askerini çekecek mi? WSJ’den çarpıcı iddia

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