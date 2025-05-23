Almanya’dan İsrail’e baskı çağrısı!

Alman Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Klingbeil, sivillerin korunması, insani yardımların engellenmeden ulaştırılması ve uluslararası hukukun ihlali anlamına gelen İsrail'in Gazzelileri zorla yerlerinden etme planlarına da son verilmesi gerektiğini belirtti.

Klingbeil, "Bunlar bizim ve AB ortaklarımızın açık talepleri. Ayrıca burada şimdi daha güçlü bir siyasi baskıya ihtiyacımız var." dedi.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı olan Klingbeil, "Hiç kimse Gazze'deki insanların çektiği ölçülemez acıları ve yaklaşan kıtlığı görmezden gelmemelidir. Çocukların içinde bulunduğu kötü durum ve İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle artan sivil kayıplar sarsıcıdır." ifadesini kullandı.

Klingbeil ayrıca Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması ve İsrail'in uluslararası insani hukuka uyması gerektiğini kaydetti.

İSRAİL'İN BERLİN BÜYÜKELÇİSİ'NİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILMASI İSTENDİ

Öte yandan, Yeşiller Eş Genel Başkanı Franziska Brantner de İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde 35 diplomata ateş açmasının protesto edilmesi amacıyla İsrail'in Berlin Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedi.

Brantner, Berlin'de yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin aralarında Almanların da bulunduğu Avrupalı diplomatlara ateş açması sonuçsuz kalmamalıdır. Etkilenen tüm AB ülkeleri İsrail büyükelçilerini çağırmalı. Almanya da bundan kaçınmamalı" diye konuştu.