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Trump'tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinden biri olan Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için müzakereler yürütülürken Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Başkan Donald Trump, geçtiğimiz hafta Rus lider Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Avrupalı liderlere "Putin'in savaşı bitirmeye henüz hazır olmadığını" söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:32
Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği iki saatlik görüşmenin ardından Avrupa liderlerine yaptığı açıklamada, "Putin savaşı bitirmeye hazır değil çünkü kazandığını düşünüyor." dedi.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, bu cümle Avrupalı liderler için büyük bir dönüm noktasıydı: İlk kez Trump'ın ağzından, kamuoyunda sıkça dile getirdiği "Putin barış istiyor" söylemine zıt bir görüş duydular.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Beyaz Saray, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da Putin'le yaptığı paylaşımda görüşmeyle ilgili şunları yazdı:

"Görüşmenin tonu ve ruhu mükemmeldi. Aksi olsaydı şimdi burada söylerdim."

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Yaptırımdan Geri Adım, Vatikan'da Görüşme Önerisi

Trump, Putin'in barışa yanaşmadığını kabul etse de, Avrupa'nın ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin baskılarına rağmen Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaktan geri durdu. WSJ'ye konuşan kaynaklara göre, Trump pazartesi günkü liderler zirvesinde, çözümün Vatikan'da düzenlenecek düşük profilli müzakerelerde aranmasını istedi.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Bu görüşmeye Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı. Liderler, Putin'in savaşı sürdürmekteki ısrarına rağmen Trump'ın güçlü adımlar atmaktan kaçınmasını hayal kırıklığıyla karşıladı.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

"Bu Benim Savaşım Değil"

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada ise daha net bir mesaj verdi:
"Bu benim savaşım değil. Kendimizi bulaşmamamız gereken bir şeye bulaştırdık."

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Trump'ın bu sözleri, Ukrayna'daki savaşta Amerika'nın rolünü sorguladığını gösteriyor. Avrupa liderleri ise bu açıklamaların ardından Ukrayna'ya daha fazla destek vermek zorunda olduklarını bir kez daha anladı. WSJ'ye göre, Avrupalılar ABD'nin silah ihracatını tamamen durdurmayacağını, ancak bundan böyle mali yükün Avrupa'ya kalacağını düşünüyor.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Macron-Trump Çatışması: "Uluslarımızı Aşağılayamazsın!"

Pazar günkü Avrupa liderleriyle yapılan bir diğer görüşmede, Trump'ın tartışmalı sözleri dikkat çekti. Almanya Başbakanı

Merz'in İngilizcesine övgü yağdıran Trump, kısa bir süre sonra Avrupa'nın göç politikalarını sert şekilde eleştirdi:
"Kontrolden çıkan göç, ülkelerinizi çöküşün eşiğine getirdi."

Bunun üzerine Macron, Trump'a açıkça karşı çıktı:

"Donald, uluslarımızı aşağılayamazsın."

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Buna rağmen görüşmenin genel havasının olumlu olduğu belirtiliyor. Bazı Avrupalı yetkililer, Trump'ın yaptırım fikrine açık olabileceği izlenimini edinmişti. Ancak ertesi gün bu umutlar suya düştü.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Putin'den Gölge Müzakere

Avrupalı liderlerin artan baskısına Putin kısa süreli bir cevap verdi. Üç yıl aradan sonra Ukrayna ile doğrudan müzakere teklif etti. Görüşme İstanbul'da gerçekleşti ancak Putin şahsen katılmadı. Yerine gönderdiği temsilciler Ukrayna tarafından "kabul edilemez" bulunan talepleri yineledi.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Bu gelişmenin ardından Avrupa tekrar Trump'a döndü ve daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu. AB, Rusya'ya yönelik mütevazı bazı yeni yaptırımları devreye soktu. Trump ise Putin'le doğrudan görüşmeden barışın mümkün olmayacağını söyleyerek yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Vatikan Görüşmeleri Haziran Ortasında Başlayacak

Trump ve Avrupa liderleri arasındaki son temaslarda, Rusya ile Ukrayna arasında Vatikan'da gerçekleşecek barış görüşmelerinin haziran ortasında başlaması yönünde mutabık kalındı. Ancak Trump, "koşulsuz ateşkes" terimine karşı olduğunu söyleyerek dil üzerinden de çekincelerini ortaya koydu.

Ancak ABD Başkanı 8 Mayıs'ta kendi platformunda yaptığı açıklamada "30 günlük koşulsuz ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Sonuç olarak, WSJ'ye göre Trump'ın pozisyonu belirsizliğini koruyor. Avrupa ise giderek daha yalnız bir mücadeleye hazırlanıyor.

Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Sonuç: Savaşın Sona Ermesi Yakın Değil

Wall Street Journal'ın ulaştığı bilgiler, Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını ve Trump'ın da bu gerçeği artık kabul ettiğini ortaya koyuyor. Ancak bu kabul, somut adımlara dönüşmediği sürece, Ukrayna'daki savaşın yakın zamanda sona ermesi pek mümkün görünmüyor.