Trump’tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?

Trump'ın bu sözleri, Ukrayna'daki savaşta Amerika'nın rolünü sorguladığını gösteriyor. Avrupa liderleri ise bu açıklamaların ardından Ukrayna'ya daha fazla destek vermek zorunda olduklarını bir kez daha anladı. WSJ'ye göre, Avrupalılar ABD'nin silah ihracatını tamamen durdurmayacağını, ancak bundan böyle mali yükün Avrupa'ya kalacağını düşünüyor.