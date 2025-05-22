22 Mayıs 2025, Perşembe
Trump'tan Avrupalı liderlere büyük itiraf! Rusya Ukrayna savaşı bitmeyecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinden biri olan Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için müzakereler yürütülürken Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Başkan Donald Trump, geçtiğimiz hafta Rus lider Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Avrupalı liderlere "Putin'in savaşı bitirmeye henüz hazır olmadığını" söyledi.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:32