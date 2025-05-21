İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

İsrail saldırırsa Trump tepki gösterebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mektupla 60 günlük bir diplomasi süreci başlatmıştı. Bu süre doldu ve halen kesin bir anlaşma yok. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, İran'a "zenginleştirme hakkınızdan tamamen vazgeçin" mesajı verirken, Tahran "bu hakkı Birleşmiş Milletler'in verdiği bir egemenlik olarak" savunuyor.

İşte tam bu çıkmazda, İsrail'in sabrının tükenmesi ve kendi başına saldırı düzenlemesi ihtimali Washington'un İran'la olası anlaşma sürecini baltalıyor.