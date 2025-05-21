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İsrail'den İran'a saldırı hazırlığı mı? Trump'la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

Ortadoğu yeni bir savaşın eşiğinde mi? ABD istihbaratına göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilecek askeri bir operasyon için hazırlık yapıyor. Ancak bu kez risk sadece Tahran'la sınırlı değil: Tel Aviv ile Washington arasında tarihi bir kırılma ihtimali masada. Trump yönetimi diplomasiye son bir şans tanırken, İsrail'in tek taraflı bir saldırı kararı alması, ABD ile bağları kopma noktasına getirebilir. Detaylara CNN International ulaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:34
İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

ABD istihbarat birimleri, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıya hazırlandığını gösteren yeni bilgilere ulaştı.

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

CNN'in aktardığına göre, bu gelişme, Trump yönetiminin Tahran'la yürüttüğü diplomatik görüşmeler sürerken geldi. Washington'da yetkililer, Tel Aviv'in harekete geçmesi halinde bölgesel savaş riskinin ciddi şekilde artacağından endişeli.

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

Gizli mesajlar ve hareketli üsler: "İsrail sinyalleri net veriyor"

ABD'li yetkililere göre İsrail'in saldırı planları sadece üst düzey açıklamalardan ibaret değil. Ele geçirilen gizli yazışmalar, askeri üslerde gözlemlenen mühimmat sevkiyatı ve tamamlanan hava tatbikatları, Tel Aviv'in saldırı senaryolarını masaya koyduğunu gösteriyor. Ancak bu hamlelerin caydırıcılık amacı da taşıyor olabileceği ihtimali göz ardı edilmiyor.

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

"İsrail'in İran'a saldırma ihtimali son aylarda ciddi şekilde arttı," diyen bir istihbarat kaynağına göre, Trump'ın Tahran ile varacağı nükleer anlaşma eğer İsrail'in güvenlik kaygılarını gidermekte yetersiz kalırsa, Tel Aviv saldırı düğmesine basabilir.

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

İsrail tek başına saldırabilir mi?

ABD'nin mevcut pozisyonu askeri destek konusunda temkinli. Yetkililere göre, İsrail'in İran'ın derin yer altına inşa ettiği nükleer tesislerini etkili biçimde vurabilmesi için ABD'nin hava ikmali ve özel mühimmat desteğine ihtiyacı var. Ancak İsrailli kaynaklar, CNN'e verdiği demeçte "ABD kötü bir anlaşma imzalarsa, tek başımıza da olsa saldırırız" mesajını iletiyor.

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

Bazı istihbarat raporlarına göre, İsrail'in halihazırda İran'ın zayıflayan hava savunma sisteminden faydalanarak ya uzun menzilli füzelerle ya da savaş uçaklarıyla harekete geçebileceği değerlendiriliyor. Fakat uzmanlara göre böyle bir saldırı, İran'ın nükleer programını ancak sınırlı bir süre için geriletebilir.

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

İran tarihinin en zayıf anında

İsrail'in Ekim ayında İran'ın füze üretim tesislerini ve hava savunmasını hedef alması, Tahran'ı askeri açıdan zayıflatmış durumda. Üstelik İran'ın bölgedeki en güçlü vekil güçleri de İsrail operasyonlarıyla büyük darbe aldı. ABD'li yetkililere göre, İsrail şimdi bu zayıflıktan faydalanmak istiyor.

Ancak tüm bu gelişmelerin tam ortasında duran bir gerçek var: Eğer İsrail tek taraflı bir saldırı düzenlerse, sadece Tahran'ı değil, Washington'un desteğini de kaybedebilir.

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

İsrail saldırırsa Trump tepki gösterebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mektupla 60 günlük bir diplomasi süreci başlatmıştı. Bu süre doldu ve halen kesin bir anlaşma yok. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, İran'a "zenginleştirme hakkınızdan tamamen vazgeçin" mesajı verirken, Tahran "bu hakkı Birleşmiş Milletler'in verdiği bir egemenlik olarak" savunuyor.

İşte tam bu çıkmazda, İsrail'in sabrının tükenmesi ve kendi başına saldırı düzenlemesi ihtimali Washington'un İran'la olası anlaşma sürecini baltalıyor.

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

Eski ABD istihbarat yetkilisi Jonathan Panikoff'ın CNN'e verdiği demece göre, "İsrail böyle bir adımı ABD onayı olmadan atarsa, bu iki ülke ilişkilerinde uzun vadeli bir çatlağa yol açabilir."

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

Bazı ABD'li yetkililerse, İsrail'in bu söylemlerle Trump'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını, aslında asıl hedefin anlaşmayı baltalamak olduğunu savunuyor: "İsrail, Trump'ın 'kötü bir anlaşma' yapacağına inanırsa saldırarak süreci sabote edebilir."

İsrail’den İran’a saldırı hazırlığı mı? Trump’la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda

Netanyahu'nun köşeye sıkışmışlığı: Ne Trump'ı ne İran'ı idare edebiliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iç politikada ve güvenlik alanında büyük baskı altında. Bir yandan Trump ile ilişkilerini korumak zorunda, diğer yandan kamuoyuna "İran tehdidine karşı kararlı durduğu" mesajını vermek istiyor. Panikoff'a göre, Netanyahu'nun en büyük sınavı "Trump'la ipleri koparmadan İran'a karşı harekete geçebilmek."

Ama bu çok zor bir denge. Çünkü ABD ile koordine edilmeden yapılacak bir saldırı, yalnızca Trump'ın öfkesine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda İsrail'in bölgesel yalnızlığını da artırabilir.