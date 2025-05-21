21 Mayıs 2025, Çarşamba
İsrail'den İran'a saldırı hazırlığı mı? Trump'la Tel Aviv arasında yeni kriz kapıda
Ortadoğu yeni bir savaşın eşiğinde mi? ABD istihbaratına göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilecek askeri bir operasyon için hazırlık yapıyor. Ancak bu kez risk sadece Tahran'la sınırlı değil: Tel Aviv ile Washington arasında tarihi bir kırılma ihtimali masada. Trump yönetimi diplomasiye son bir şans tanırken, İsrail'in tek taraflı bir saldırı kararı alması, ABD ile bağları kopma noktasına getirebilir. Detaylara CNN International ulaştı.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:34