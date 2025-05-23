İsrail Yemen’den atılan füzeyi düşürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Yemen'den atıldığı bildirilen bir balistik füzenin ülke hava sahasında düşürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, maddi hasar veya yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail basınındaki haberlerde de Yemen'den atılan ve düşürülen balistik füze nedeniyle başkent Tel Aviv ve ülkenin orta kesimlerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.