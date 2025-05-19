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Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray'dan açıklama bekleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 16:29 Güncelleme: 19.05.2025 19:53
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Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray’dan açıklama bekleniyor

Dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sona erdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance görüşmeye ilişkin Rusya-Ukrayna savaşının çıkmazda olduğunu belirtti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinin sona erdiği belirtildi. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama bekleniyor. Trump Putin'in ardından Zelenskiy ile görüşecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 17.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladığı ve görüşmenin sona erdiği belirtildi. Ayrıca Trump Putin'in ardından Zelenskiy ile görüşecek.

DÜNYANIN GÖZÜ BU TEMASTA

Peskov, iki liderin yapacağı görüşmede İstanbul'da gerçekleştirilen temasların sonuçlarının da gündeme geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÇIKMAZDA

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşme öncesi, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Vance, "Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin'e şunu söyleyecek: 'Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, "Trump'la telefon görüşmesi saat 17:00'da yapılacak. Trump, önceki gün bunu duyurmuştu. Doğal olarak bu konuşma, İstanbul'daki müzakereler ışığındaki önem arz ediyor" dedi.

Putin ve Trump arasındaki olası yüz yüze görüşme hakkında ise şunları söyledi:

"Görüşme planı onların alacağı karara bağlı. Kararı iki lider alacak. Görüşme için çalışma yapılması gerekiyor. Ancak bu, onların belirleyeceği tarihlere bağlı ve ekipler de buna göre hareket edecek."

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Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray’dan açıklama bekleniyor Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray’dan açıklama bekleniyor Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray’dan açıklama bekleniyor
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