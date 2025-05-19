Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray’dan açıklama bekleniyor

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÇIKMAZDA

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşme öncesi, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Vance, "Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin'e şunu söyleyecek: 'Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, "Trump'la telefon görüşmesi saat 17:00'da yapılacak. Trump, önceki gün bunu duyurmuştu. Doğal olarak bu konuşma, İstanbul'daki müzakereler ışığındaki önem arz ediyor" dedi.

Putin ve Trump arasındaki olası yüz yüze görüşme hakkında ise şunları söyledi:

"Görüşme planı onların alacağı karara bağlı. Kararı iki lider alacak. Görüşme için çalışma yapılması gerekiyor. Ancak bu, onların belirleyeceği tarihlere bağlı ve ekipler de buna göre hareket edecek."