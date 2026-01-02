Trump'tan İran'a tehdit: Silahlarımız hazır ateş etmeye hazırız | A Haber protestoların yayıldığı bölgede
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetiminin barışçıl gösterilere şiddet uygulaması halinde Amerika Birleşik Devletleri’nin devreye gireceğini söyledi. Trump açıklamasında, " Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"SİLAHLARIMIZ HAZIR ATEŞ ETMEYE HAZIRIZ"
Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına gelecektir. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
DETAYLAR A HABER'DE
Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
"NETANYAHU, ABD'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ"
A Haber muhabiri Ekber Karabağ'ın aktardığı bilgilere göre, ABD ve İsrail, İran'daki protestoları yakından takip ediyor. Karabağ, "Daha birkaç gün önce İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'yi ziyaret etmişti. Trump ile birlikte İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etmişlerdi" dedi.
"İRAN YÖNETİMİNDEN BU AÇIKLAMAYA RESMİ BİR YANIT GELMEDİ"
Trump, birkaç gün önce yaptığı konuşmada da İran'ı protestolara karşı şiddet kullanmakla suçlamıştı. Yeni açıklamasında ise, "İran barışçıl protestolara ateş açıp şiddete başvurursa Amerika Birleşik Devletleri onların yardımına gelecektir" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar İran yönetiminden bu açıklamaya resmi bir yanıt gelmedi.
Karabağ, bu tip açıklamaların bazen protestocular lehine değil, aleyhine sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekerek, "Yönetim, bu protestoları 'yurt dışı bağlantılı' gösterip daha sert önlemler alabiliyor" dedi.
İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestoların temel sebebinin döviz fiyatlarındaki artış ve ekonomik şartlar olduğu belirtiliyor. Protestolar kısa sürede Tahran dahil birçok kente ve üniversitelere yayıldı. Karabağ, "Dün sokaklarda şiddet olayları yaşandı. Ülkenin farklı şehirlerinde en az 6 kişi hayatını kaybetti" bilgisini verdi.
Karabağ devamında şu ifadelere yer verdi: "Ekonomik sebeplerle başlayan gösteriler kısa sürede yönetime karşı protestolara dönüştü. Nitekim dün Mesud Pezeşkiyan da birkaç konuşmasında bunun altını çizdi. 'Sorunları başka ülkelerde; Amerika Birleşik Devletleri'nde, orada burada aramayalım; sorun kendi ülkemizdedir' diye ifadeler kullandı. Hatta az önce de dediğim üzere İran'daki bu gösterilerin esas sebebi döviz fiyatlarındaki artış. Mesud Pezeşkiyan dün bu meseleye de değindi; bundan sonra artık ithalatçılara ucuz döviz vermeyeceklerini ifade etti ve buna gerekçe olarak da 'Kime ucuz döviz verdiysek yedi' diye ifadeler kullandı.
