Trump’tan İran’a tehdit: Silahlarımız hazır ateş etmeye hazırız | A Haber protestoların yayıldığı bölgede

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SİLAHLARIMIZ HAZIR ATEŞ ETMEYE HAZIRIZ"

Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına gelecektir. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

"NETANYAHU, ABD'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ"

A Haber muhabiri Ekber Karabağ'ın aktardığı bilgilere göre, ABD ve İsrail, İran'daki protestoları yakından takip ediyor. Karabağ, "Daha birkaç gün önce İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'yi ziyaret etmişti. Trump ile birlikte İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etmişlerdi" dedi.

"İRAN YÖNETİMİNDEN BU AÇIKLAMAYA RESMİ BİR YANIT GELMEDİ"

Trump, birkaç gün önce yaptığı konuşmada da İran'ı protestolara karşı şiddet kullanmakla suçlamıştı. Yeni açıklamasında ise, "İran barışçıl protestolara ateş açıp şiddete başvurursa Amerika Birleşik Devletleri onların yardımına gelecektir" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar İran yönetiminden bu açıklamaya resmi bir yanıt gelmedi.