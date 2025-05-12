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Bakan Fidan'dan önemli temas: ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.05.2025 20:39 Güncelleme: 12.05.2025 20:52
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Bakan Fidan’dan önemli temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio'yla yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio'yla yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

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Bakan Fidan’dan önemli temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü Bakan Fidan’dan önemli temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü Bakan Fidan’dan önemli temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü
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