Rusya 3. kez ateşkes ilan etti! Putin'den Türkiye’nin arabuluculuğuna işaret: Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yarısı basın açıklamasında bulundu. Putin, Ukrayna ile 3. kez ateşkes ilan ettiğini duyurarak, 'Rusya olarak 3. kez ateşkesi ilan ediyoruz. 15 Mayıs Perşembe Günü İstanbul’da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi planlanmakta ve kendisinden Türkiye’de görüşmelerin yapılması için bu fırsatı sağlamasını rica edeceğim.' dedi.
Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin ve yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'da ABD'nin önerdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin yanı sıra kendisinin Paskalya Bayramı'nda ve Zafer Bayramı'nda önerdiği ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Putin, Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini belirtti.
Bu bağlamda, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.
"MÜZAKERELERİN İSTANBUL'DA YAPILMASI İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RİCADA BULUNACAĞIM"
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi.
Putin, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda taslak bir belgenin hazırlandığını ve Kiev'in bunu parafladığını anımsatarak, Batı'nın tavrı yüzünden bu belgenin çöpe atıldığını belirtti.
Rus lider Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
"AMACIMIZ ÇATIŞMANIN TEMEL NEDENLERİNİ ORTADAN KALDIRIP KALICI BARIŞI TESİS ETMEK"
Bu müzakere ile amaçlarının, "çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihsel perspektif içinde uzun vadeli, kalıcı bir barışı tesis etmek" olduğunun altını çizen Putin, "Bu müzakereler sırasında sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafının da uyacağı yeni ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini dışlamıyoruz. Bu, ilk adım olurdu." şeklinde konuştu.
"TEKLİFİMİZ MASADA, KARAR UKRAYNALI YETKİLİLERİN"
Bu teklifin, uzun vadeli sürdürülebilir bir barış olduğuna işaret eden Putin, bunun Ukrayna ordusunun tam kadro donatılıp güçlendirilmesi ve ardından silahlı çatışmanın devam etmesine neden olmaması gerektiğine dikkat çekti.
Putin, "Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda." dedi.
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş A Haber canlı yayınında Rusya lideri Putin'in açıklamalarını değerlendirirken Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki önemine değindi.
Beriş, "Putin genel olarak Ukrayna konusunda çizgisinden taviz vermeden Ukrayna'yı barış konusunda zorlayıcı bir yaklaşım içerisinde bulunacağının sinyalini verdi. Burada Türkiye vurgusu çok önemli. Bu tür uluslararası çok boyutlu mevzuların konuşulduğu bir durumda bir ülkeden arabuluculuk konusunda özellikle bahsedilmesi ve Türkiye'nin adının zikredilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye en başından beri Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın haksızlığı üzerinde duruyor. Ukrayna ile hukukunu gözeten bir anlayış sergiliyor.
"PUTİN TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNA GÜVENİYOR"
Diğer yandan da diyalog kanallarını ve kapılarını Türkiye açık tutuyor. Türkiye'nin burada gerçekçi bir politika izlediğini görmek oldukça mümkün. Tarafların makul anlamda çözüm üretmeleri gerekiyor. Putin'in bu noktada Türkiye'nin arabuluculuğuna güvendiğini söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız en baştan itibaren ne söylüyorsa söylediğinin arkasında duruyor. Bu durum karşı taraftan güvenirliği ve inanılırlığı pekiştiren bir mahiyet taşıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?
- 101 yaşında hala üretiyor: Gençlere taş çıkartan emekli öğretmenin sağlık sırrı bakın neymiş
- SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Goller kimden geldi? İşte maç skoru
- 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü | En anlamlı Psikologlar Günü kutlama mesajları ve sözleri
- Zeka testi: Sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar hatayı fark ediyor
- DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
- Önemli bir kan hastalığı: Talasemi (Akdeniz Anemisi) belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?
- Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu
- Hafta sonu sınav var mı? 10 - 11 Mayıs ÖSYM sınavları: TR-YÖS ve STS Öğretmenlik saat kaçta?
- Kişilik testi: Resimde ilk gördüğün nedir? Güvensizliğini ortaya koyuyor
- Kedinizin kuyruğu size ne anlatıyor? Bu kuyruk hareketlerine dikkat!
- Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚