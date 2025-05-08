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ABD Başkanı Trump'tan Powell'e sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.05.2025 17:45 Güncelleme: 08.05.2025 17:47
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ABD Başkanı Trump’tan Powell’e sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell için sert ifadeler kullandı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Çok geç Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ABD Başkanı Trump, "'Çok geç' Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum. Petrol ve enerji düştü, neredeyse tüm maliyetler (market ve yumurta) düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor." değerlendirmesinde bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Fed Başkanı Jerome Powell, Bankanın faiz kararının ardında yaptığı açıklamada, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

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