08 Mayıs 2025, Perşembe
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Gazze'de patlama: Çok sayıda İsrailli işgalci asker hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 16:49 Güncelleme: 08.05.2025 16:51
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Gazze’de patlama: Çok sayıda İsrailli işgalci asker hayatını kaybetti

İsrail basınında yer alan haberlere göre Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin içinde bulunduğu binadaki bomba infilak etti. Çok sayıda İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, İsrail işgaline karşı savunma hamlelerini artırıyor. 8 Mayıs sabahı, Gazze'nin merkez bölgelerinden biri olan Şucaiyye veya Tel el-Hava civarında bir binanın işgalci askerlerin üzerine çökmesiyle İsrail güçleri ağır bir darbe aldı.

İsrail medyası olayın "önceden yerleştirilmiş bir tuzak" olduğunu ve binanın direnişçiler tarafından uzaktan infilak ettirildiğini aktardı.

EN AZ BİR ÖLÜ, ÇOK SAYIDA AĞIR YARALI

İsrail işgal güçleri olayda bir askerin öldüğünü ve birkaç askerin de hayati tehlike taşıyan yaralarla hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Ancak Gazze kaynakları, ölü sayısının resmi açıklamaların çok üzerinde olduğunu iddia ediyor. Direniş kaynakları en az 5 işgal askerinin öldüğünü, 10'dan fazlasının da yaralandığını öne sürdü.

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Gazze’de patlama: Çok sayıda İsrailli işgalci asker hayatını kaybetti Gazze’de patlama: Çok sayıda İsrailli işgalci asker hayatını kaybetti Gazze’de patlama: Çok sayıda İsrailli işgalci asker hayatını kaybetti
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