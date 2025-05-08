Gazze’de patlama: Çok sayıda İsrailli işgalci asker hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, İsrail işgaline karşı savunma hamlelerini artırıyor. 8 Mayıs sabahı, Gazze'nin merkez bölgelerinden biri olan Şucaiyye veya Tel el-Hava civarında bir binanın işgalci askerlerin üzerine çökmesiyle İsrail güçleri ağır bir darbe aldı.

İsrail medyası olayın "önceden yerleştirilmiş bir tuzak" olduğunu ve binanın direnişçiler tarafından uzaktan infilak ettirildiğini aktardı.

EN AZ BİR ÖLÜ, ÇOK SAYIDA AĞIR YARALI

İsrail işgal güçleri olayda bir askerin öldüğünü ve birkaç askerin de hayati tehlike taşıyan yaralarla hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Ancak Gazze kaynakları, ölü sayısının resmi açıklamaların çok üzerinde olduğunu iddia ediyor. Direniş kaynakları en az 5 işgal askerinin öldüğünü, 10'dan fazlasının da yaralandığını öne sürdü.