Çatlak büyük! İsrail medyası yazdı: Trump Netanyahu’ya karşı hayal kırıklığına uğradı

(Foto: AA)

"TRUMP'IN NETANYAHU'YU PEK ÖNEMSEMEDİĞİ ARTIK ÇOK ACIK"

Walla haber sitesinde, Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkiyi değerlendiren Barak Ravid'e göre, Husilerle varılan anlaşma Trump ile Netanyahu arasında ciddi bir koordinasyon ve güven sorunu olduğunu ortaya koydu.

Ravid, İsrail'in ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereleri etkileme kabiliyetinin artık oldukça sınırlı göründüğünü belirterek Tel Aviv yönetiminin Husilerle yapılan anlaşmanın hiçbir safhasından haberdar olmadığına dikkati çekti.

İsrailli yetkililerin "Trump bizi şaşırttı", "Anlaşmayı televizyondan duyduk" gibi ifadeler kullandığına işaret eden Ravid, Netanyahu'nun ABD ile ilişkileri yürütmesi için görevlendirdiği Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in hem İran, hem Gazze'ye saldırılar ve insani yardım, hem de esirler meselesinde başarısız olduğu yorumunu yaptı.

Ravid, Husilerle ateşkesin İsrail'i içermediğinin ve ABD'nin Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına sessiz kaldığının altını çizdi.

ABD'nin Husiler konusundaki tutumunun İran'la anlaşma konusunda da İsrail için endişe kaynağı olacağını belirten Ravid, "Trump'ın Netanyahu'yu pek önemsemediği ve ona danışmak ya da görüşlerini dikkate almak zorunda hissetmediği artık çok açık." ifadelerini kullandı.