Çatlak büyük! İsrail medyası yazdı: Trump Netanyahu'ya karşı hayal kırıklığına uğradı
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı dikkat çeken ifadelere yer verdi. İsrail medyası, Trump'ın Netanyahu için 'hayal kırıklığına uğradığını' ve 'sabrının tükendiğini' yazdı. Ayrıca ABD'nin Yemen'deki Husilerle ateşkes konusunda İsrail'i haberdar etmemesi, Trump ile Netanyahu arasında 'ciddi güven sorunu yaşandığı' şeklinde yorumlandı
ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve son olarak Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ettiği" şeklinde yorumlandı.
ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tavrından dolayı öfkeli olduğu belirtildi.
TRUMP, ORTA DOĞU'DA NETANYAHU'SUZ İLERLEMEYE KARAR VERDİ
Israel Hayom gazetesinden Ariel Kahane, ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırarak Trump'ın Netanyahu'ya karşı hayal kırıklığına uğradığını ve Orta Doğu'da onsuz ilerleme kararı verdiğini yazdı.
Kahane, Trump'ın Netanyahu ve adamlarının görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'ı İran'a saldırıya zorlama girişimine öfkelendiğini ve sabrının tükendiğini aktardı.
Trump'ın Netanyahu'nun tutumundan dolayı Orta Doğu'daki hamlelerini onsuz yapacağını belirten Kahane, ABD Başkanı'nın özellikle Suudi Arabistan konusunda önemli kararlar üzerinde çalıştığını kaydetti.
Kahane, ABD'nin Yemen'deki Husilerle ateşkese varmasının söz konusu öfkenin ilanı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
"TRUMP'IN NETANYAHU'YU PEK ÖNEMSEMEDİĞİ ARTIK ÇOK ACIK"
Walla haber sitesinde, Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkiyi değerlendiren Barak Ravid'e göre, Husilerle varılan anlaşma Trump ile Netanyahu arasında ciddi bir koordinasyon ve güven sorunu olduğunu ortaya koydu.
Ravid, İsrail'in ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereleri etkileme kabiliyetinin artık oldukça sınırlı göründüğünü belirterek Tel Aviv yönetiminin Husilerle yapılan anlaşmanın hiçbir safhasından haberdar olmadığına dikkati çekti.
İsrailli yetkililerin "Trump bizi şaşırttı", "Anlaşmayı televizyondan duyduk" gibi ifadeler kullandığına işaret eden Ravid, Netanyahu'nun ABD ile ilişkileri yürütmesi için görevlendirdiği Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in hem İran, hem Gazze'ye saldırılar ve insani yardım, hem de esirler meselesinde başarısız olduğu yorumunu yaptı.
Ravid, Husilerle ateşkesin İsrail'i içermediğinin ve ABD'nin Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına sessiz kaldığının altını çizdi.
ABD'nin Husiler konusundaki tutumunun İran'la anlaşma konusunda da İsrail için endişe kaynağı olacağını belirten Ravid, "Trump'ın Netanyahu'yu pek önemsemediği ve ona danışmak ya da görüşlerini dikkate almak zorunda hissetmediği artık çok açık." ifadelerini kullandı.
ABD İLE HUSİLER ARASINDA SAĞLANAN ATEŞKES
Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" oluşturduğunu aktarmıştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Husilerle ateşkes yapmasına karşın Yemen'i hedef almaya devam edeceklerini söylemişti.
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