Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı | Powell'den Trump'a yanıt
Piyasaların merakla beklediği fed faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttu. Altın fiyatları fed sonrası hareketlendi. Öte yandan Fed Başkanı Powell ise Trump'ın çağrılarının Fed'in kararlarını etkilemediğini söyledi. İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası Fed iki gün süren toplantı sonrası beklenen faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faiz oranını yüzde 4,50 olarak bıraktı.
Fed Başkanı Powell ise açıklamalarda bulunuyor. Faiz kararı sonrası konuşan Powell'in açıklamaları şöyle: "Açıklanan büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açması muhtemel"
"ACELE ETMEYE GEREK YOK"
Powell, "Aceleci değiliz, sabırlı olabiliriz. Beklemenin maliyeti şu anda oldukça düşük" ifadelerini kullandı.
"EKONOMİ İYİ GİDİYOR, ANCAK BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR"
Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda iyi performans gösterdiğini vurguladı. Ancak, geleceğe dönük net adımların henüz belirlenemeyeceğini şu sözlerle ifade etti: "Belirsizliklerin ne zaman ortadan kalkacağı ve hangi adımların atılacağı konusunda önceden bir takvim veremem."
"POLİTİKA FAİZİ İYİ BİR SEVİYEDE"
Fed Başkanı, mevcut politika faizinin uygun bir seviyede olduğunu söyledi. "Nihayetinde politika faizinin iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz" diyen Powell, faiz kararının mevcut ekonomik durumu yansıttığını belirtti.
TİCARET VE TARİFELERE DİKKAT ÇEKTİ
Powell'ın açıklamalarında, son dönemde yeniden gündeme gelen gümrük tarifeleri de yer buldu. Enflasyon üzerindeki etkilerinin netleşmediğini vurgulayan Powell, şu ifadeleri kullandı: "Gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki uzun vadeli etkisi henüz net değil. Bu konuda adım atmadan önce daha fazla veri görmek istiyoruz."
TRUMP'A YANIT
Basın toplantısının soru-cevap kısmında Trump'ın açıklamalarının sorulması üzerine Powell "Trump'ın Fed'e olan çağrıları bizi hiç etkilemiyor. Hedeflerimize ulaşmak için elimizdeki araçları kullanmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.
ALTIN FİYATLARI FED SONRASI HAREKETLENDİ
Erken saatlerde 3434,75 dolara kadar yükselerek, 3500 dolar ile rekorun kırıldığı 22 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test eden ons altın, Fed kararı öncesi 3386 dolardan işlem görüyordu. Kararın açıklanması ile altının ons fiyatı 3397 dolar seviyesine çıktı.
Yurt içi piyasada ise gram altın 4267 TL seviyesine kadar çıkmasına karşın Fed kararı öncesi 4208 TL seviyesinden alıcı buluyordu. Fed'in faiz kararı sonrası ise gram altın 4218 TL seviyesine çıktı. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 6986 TL, tam altın ise 27812 TL seviyesinden alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 27835 TL'den satılıyor.
Fed, geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü.
2025'te tüm toplantılarda faiz sabit tutuldu.
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