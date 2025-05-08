08 Mayıs 2025, Perşembe
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Trump duyurdu! ABD ve İngiltere ticarette anlaşmaya vardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.05.2025 14:35 Güncelleme: 08.05.2025 18:39
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Trump duyurdu! ABD ve İngiltere ticarette anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile ABD arasında yapılan anlaşmanın, 'uzun yıllar boyunca ikili ilişkileri pekiştirecek kapsamlı bir anlaşma' olduğunu belirtti. ABD Başkanı İngiltere ile gümrük anlaşmasına vardıklarını duyurarak 'İngiltere ile çığır açan bir anlaşmaya vardık. Her ülke anlaşma yapmak istiyor, toplantılar planladık. En ilginç olanını Çin ile yapacağız.' dedi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından ABD ve İngiltere arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

İngiltere ile yapılan anlaşmanın, duyurdukları "ilk büyük anlaşma" olduğunu belirten Trump, bu anlaşmanın ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

HANGİ ÜLKEYLE ANLAŞTIĞI BELLİ OLDU!

Trump, müzakere aşamasında olan diğer birçok anlaşmanın da yakın zamanda duyurulacağını açıkladı. Başkan Donald Trump, dün, "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıklamıştı.

Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İNGİLTERE İLE GÜMRÜK ANLAŞMASINA VARILDI

ABD Başkanı İngiltere ile gümrük anlaşmasına vardıklarını duyurarak "İngiltere ile çığır açan bir anlaşmaya vardık" dedi.

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Trump duyurdu! ABD ve İngiltere ticarette anlaşmaya vardı Trump duyurdu! ABD ve İngiltere ticarette anlaşmaya vardı Trump duyurdu! ABD ve İngiltere ticarette anlaşmaya vardı
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