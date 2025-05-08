Trump duyurdu! ABD ve İngiltere ticarette anlaşmaya vardı

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından ABD ve İngiltere arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.



İngiltere ile yapılan anlaşmanın, duyurdukları "ilk büyük anlaşma" olduğunu belirten Trump, bu anlaşmanın ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Trump, müzakere aşamasında olan diğer birçok anlaşmanın da yakın zamanda duyurulacağını açıkladı. Başkan Donald Trump, dün, "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıklamıştı.



Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İNGİLTERE İLE GÜMRÜK ANLAŞMASINA VARILDI

ABD Başkanı İngiltere ile gümrük anlaşmasına vardıklarını duyurarak "İngiltere ile çığır açan bir anlaşmaya vardık" dedi.