İsrail’den Suriye’ye açık saldırı tehdidi! Netanyahu ve Katz orduya talimat verdi

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Habere göre, Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da bugün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.