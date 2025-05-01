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İsrail'den Suriye'ye açık saldırı tehdidi! Netanyahu ve Katz orduya talimat verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.05.2025 22:44 Güncelleme: 01.05.2025 22:51
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İsrail’den Suriye’ye açık saldırı tehdidi! Netanyahu ve Katz orduya talimat verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın orduya saldırı talimatı verdiği belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulundu. Katz açıklamasında, 'Suriye'de Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz.' ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın orduya saldırı talimatı verdiği belirtildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Habere göre, Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da bugün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, dün Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirmişti.

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İsrail’den Suriye’ye açık saldırı tehdidi! Netanyahu ve Katz orduya talimat verdi İsrail’den Suriye’ye açık saldırı tehdidi! Netanyahu ve Katz orduya talimat verdi İsrail’den Suriye’ye açık saldırı tehdidi! Netanyahu ve Katz orduya talimat verdi

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