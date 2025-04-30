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Suriye'de mezhep gerilim tırmandı! Tel Aviv'den Şam'a saldırı emri |İsrailli Bakan'dan skandal açıklamalar

İsrail, Suriye'deki Dürzi topluluğu üzerinden bölgedeki mezhepsel fay hatlarını yeniden harekete geçirdi. Son günlerde yaşanan Dürzilerle Suriye ordusu arasındaki çatışmalar, yalnızca Suriye'nin iç güvenliği açısından değil, aynı zamanda İsrail'in sınır ötesi etkisi ve hedefleri bakımından da dikkat çekici boyutlara ulaşırken İsrail Maliye Bakanı Bezalel Somtrich'ten skandal açıklamalar geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:51
Suriye’de mezhep gerilim tırmandı! Tel Aviv’den Şam’a saldırı emri |İsrailli Bakan’dan skandal açıklamalar

İsrail, Suriye'deki Dürzi topluluğu üzerinden bölgedeki mezhepsel gerilimleri yeniden alevlendirdi.

Suriye’de mezhep gerilim tırmandı! Tel Aviv’den Şam’a saldırı emri |İsrailli Bakan’dan skandal açıklamalar

DÜRZİ ZİYARETİNİN ARDINDAN SİLAHLAR PATLADI

Geçtiğimiz günlerde Golan Tepeleri üzerinden İsrail'e geçen, aralarında din adamları ve kanaat önderlerinin de bulunduğu 682 Suriyeli Dürzi'nin ziyareti, Suriye içinde büyük gerilim yarattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1967'den bu yana ilk kez gerçekleşen bu geçişi memnuniyetle karşılayarak Dürzi topluluğuyla ilişkileri "derinleştirme" mesajı verdi.

Suriye’de mezhep gerilim tırmandı! Tel Aviv’den Şam’a saldırı emri |İsrailli Bakan’dan skandal açıklamalar

SAHNAYA'DA KANLI ÇATIŞMA: 11 ÖLÜ

Ziyaretin ardından Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye güvenlik güçleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı olayda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, bölgeye ek askeri birlikler sevk etti ve güvenlik önlemlerini artırdı. Ceramane Mahallesi'nde bir gün önce yaşanan başka bir çatışmada da 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Suriye’de mezhep gerilim tırmandı! Tel Aviv’den Şam’a saldırı emri |İsrailli Bakan’dan skandal açıklamalar

İSRAİL'DEN SURİYE'YE "UYARI SALDIRISI"

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, yayımladıkları ortak bildiride, İsrail işgal güçlerinin Şam'da Dürzi toplumuna saldırmaya hazırlanan silahlı bir grubu hedef aldığını duyurdu.

Bu operasyonu "uyarı amaçlı" olarak niteleyen Tel Aviv yönetimi, Suriye rejimine de "Dürzilere zarar gelmesini engelleyin" mesajı gönderdi.

Suriye’de mezhep gerilim tırmandı! Tel Aviv’den Şam’a saldırı emri |İsrailli Bakan’dan skandal açıklamalar

İsrail'in, Suriye'deki Dürzilerle "ailevi ve tarihî bağlara" sahip olduğunu savunana Netanyahu, İsrail'de yaşayan Dürzilerin anısını anarken, onların Suriye'deki yakınlarının korunmasına da "kararlı" olduklarını söyledi.

Bu ifadeler, Tel Aviv'in Suriye'deki azınlık gruplar üzerinden bölgedeki güvenliği sarsmasının açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İsrailli Bakan fırsatı kaçıramayız diyerek duyurdu: Gazzeliler başka ülkeye gitmeden Suriye parçalanmadan bitmeyecek!

MALİYE BAKANI'NDAN SKANDAL SÖZLER

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de yürüttükleri soykırımla ilgili çok konuşulacak skandal bir açıklama yaptı. Smotrich, yalnızca Hamas'ın değil, Filistin halkının da Gazze'den "ayrılması" gerektiğini savunarak, "Yüz binlerce Gazzeli başka ülkelere gitmeden bu kampanyayı sonlandırmayacağız." dedi.

İsrailli Bakan fırsatı kaçıramayız diyerek duyurdu: Gazzeliler başka ülkeye gitmeden Suriye parçalanmadan bitmeyecek!

Smotrich'in sözleri, Batı Şeria'daki Eli Yahudi yerleşim biriminde yaptığı konuşmada geldi. Bakan, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi için yalnızca Hamas'ın değil, bölge halkının da fiilen oradan uzaklaştırılması gerektiğini savundu.

İsrailli Bakan fırsatı kaçıramayız diyerek duyurdu: Gazzeliler başka ülkeye gitmeden Suriye parçalanmadan bitmeyecek!

"Bu operasyonu; Suriye parçalandığında, Hizbullah ağır darbe aldığında, İran nükleer tehdit olmaktan çıktığında ve yüz binlerce Gazzeli başka ülkelere doğru yola çıktığında bitireceğiz." diyen Smotrich, bu söylemiyle İsrail'in bölgede kapsamlı bir işgal planı yürüttüğünü gözler önüne serdi.

İsrailli Bakan fırsatı kaçıramayız diyerek duyurdu: Gazzeliler başka ülkeye gitmeden Suriye parçalanmadan bitmeyecek!

Başbakan Netanyahu'ya çağrıda bulunan Smotrich, "Bu fırsatı bir daha yakalayamayız, her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Smotrich'e göre Gazze'deki soykırımın sonu, yalnızca Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silah bırakmasıyla değil; bölgesel güçlerin zayıflatılması ve Filistinlilerin göç ettirilmesiyle mümkün olacak.

İsrailli Bakan fırsatı kaçıramayız diyerek duyurdu: Gazzeliler başka ülkeye gitmeden Suriye parçalanmadan bitmeyecek!

SON 24 SAATTE 35 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 35 ölü ve 109 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail işgal güçlerinin Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 308 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 973 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrailli Bakan fırsatı kaçıramayız diyerek duyurdu: Gazzeliler başka ülkeye gitmeden Suriye parçalanmadan bitmeyecek!

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU İNSANLIĞIN KARA YÜZÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 400'e, yaralıların sayısının da 118 bin 14'e yükseldiği bildirildi.

İsrailli Bakan fırsatı kaçıramayız diyerek duyurdu: Gazzeliler başka ülkeye gitmeden Suriye parçalanmadan bitmeyecek!

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrailli Bakan fırsatı kaçıramayız diyerek duyurdu: Gazzeliler başka ülkeye gitmeden Suriye parçalanmadan bitmeyecek!

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ KIŞKIRTMALARI

İsrail, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki Dürzilere yönelik kışkırtmalarda bulunmaya başlamıştı.

Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak ülkenin güneyinin silahsızlandırılması çağrısı yapan ve tampon bölgede işgalin kalıcı olacağı mesajı veren İsrail, bölgedeki Dürzi nüfusu da yanına çekmeye çalışıyor.

Bu kapsamda İsrail'deki Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Suriye yönetiminin Dürzilere zarar vermek istediğini öne sürerek, İsrail işgal güçlerine Dürzileri Şam yönetimine karşı koruma emri verildiğini ve gereken "her şeyi yapma" konusunda kararlı olduklarını duyurmuştu.

İsrail, mart ayı ortasında Suriye'den yaklaşık 100 din adamının dini amaçlarla İsrail'e bir günlük girişine izin vermişti.