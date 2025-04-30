30 Nisan 2025, Çarşamba
Suriye'de mezhep gerilim tırmandı! Tel Aviv'den Şam'a saldırı emri |İsrailli Bakan'dan skandal açıklamalar
İsrail, Suriye'deki Dürzi topluluğu üzerinden bölgedeki mezhepsel fay hatlarını yeniden harekete geçirdi. Son günlerde yaşanan Dürzilerle Suriye ordusu arasındaki çatışmalar, yalnızca Suriye'nin iç güvenliği açısından değil, aynı zamanda İsrail'in sınır ötesi etkisi ve hedefleri bakımından da dikkat çekici boyutlara ulaşırken İsrail Maliye Bakanı Bezalel Somtrich'ten skandal açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:51