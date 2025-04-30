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İran'ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas limanında 30 Nisan 2025'de yaşanan patlama, 70 can aldı. Olayın ilk günlerinde İçişleri Bakanı İskender Mumini, "ihmal" iddiasını öne sürerken; İsrailli Genel Amir Avivi, Tel Aviv'in parmağı olabileceğini belirterek "kaza değil, planlı saldırı" değerlendirmesi yaptı. Avivi'nin itiraf niteliğindeki röportajı aniden kaldırıldı. İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:40
İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

26 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen infilak ve ardından çıkan yangın, iki gün süren müdahalelere rağmen 70 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İranlı yetkililer, sabotaj bulgusuna rastlamadıklarını duyurdu; İçişleri Bakanı Mumini ise "ihmal kaynaklı bir kazaydı" açıklaması yaptı

İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

General Avivi'den "Planlı Operasyon" Vurgusu

İsrail İşgal Kuvvetleri emeklisi Gen. Amir Avivi, TheMedia Line'a verdiği röportajında patlamanın balistik roket yakıtına yönelik olduğunu belirtti ve "Bu saldırı balistik roket yakıtına yönelikti. Dolayısıyla bunun kaza değil, planlı bir saldırı olduğu anlaşılıyor" dedi

Avivi, kimyasal maddeler kullanıldığına işaret ederek olayın teknik olarak titizlikle planlandığını savundu.

İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

ABD–İran Müzakerelerine Etki

Avivi, yaklaşan yeniden müzakereler öncesi Tahran'ın gerçek niyetlerinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

İran devlet medyasının "ABD Başkanı Trump ile dalga geçtiğini, üstünlüğün kendilerinde olduğunu düşündüklerini" söylediğini aktaran Avivi, Trump'a "Churchill mi, Chamberlain mi olacağına" karar vermesini öğütledi.

İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

Nükleer tesisler tasfiye edilmezse "tek seçenek nükleer tesislere saldırmak." açıklamalarında bulundu.

İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

Koordinasyon ve "Daha Büyük Hava Harekâtı" Çağrısı

ABD ile sıkı temas halinde olduklarını belirten Avivi, Washington'daki liderlikten geri çekilme yanlısı seslere dikkat çekti.

İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

"Tıpkı ABD'nin Husilere, İsrail'in daha önce İran'a düzenlediği hava saldırılarından çok daha büyük bir operasyon" çağrısında bulunarak, böyle bir darbenin İran'ın misilleme kapasitesini felç edeceğini ve "savaşı durduracağını" savundu.

İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

Avivi'nin Röportajı Aniden Kaldırıldı

The Media Line'da yayımlanan röportaj, içerdiği sert iddialar nedeniyle kısa süre sonra "teknik güncelleme" gerekçesiyle sayfadan kaldırıldı.

İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

Bender Abbas limanındaki patlama, ilk başta "ihmal" olarak nitelenirken; İsrailli Gen. Avivi'nin "planlı saldırı" iddiası ve röportajın aniden kaldırılması, bölgedeki belirsizliği derinleştirdi.

İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

Hem teknik hem diplomatik boyutlarıyla olay, İran–İsrail gerilimini daha da tırmandırırken, ABD–İran ilişkilerinin geleceğine dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

Saldırıda İsrail'in parmağının olma ihtimali, Umman'da ikincisi gerçekleştirilen Washington-Tahran arasındaki müzakerelere sirayet edecek mi? İsrail'e İran'a saldırmaması noktasında ihtar veren ABD yönetimiyle Tel Aviv yönetiminin arasını açacak mı? Gelecek günler gösterecek.