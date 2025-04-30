İran’ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı

General Avivi'den "Planlı Operasyon" Vurgusu

İsrail İşgal Kuvvetleri emeklisi Gen. Amir Avivi, TheMedia Line'a verdiği röportajında patlamanın balistik roket yakıtına yönelik olduğunu belirtti ve "Bu saldırı balistik roket yakıtına yönelikti. Dolayısıyla bunun kaza değil, planlı bir saldırı olduğu anlaşılıyor" dedi

Avivi, kimyasal maddeler kullanıldığına işaret ederek olayın teknik olarak titizlikle planlandığını savundu.