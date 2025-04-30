30 Nisan 2025, Çarşamba
İran'ın limanını İsrail mi patlattı? İsrailli general söyledi röportajı aniden kaldırıldı
Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas limanında 30 Nisan 2025'de yaşanan patlama, 70 can aldı. Olayın ilk günlerinde İçişleri Bakanı İskender Mumini, "ihmal" iddiasını öne sürerken; İsrailli Genel Amir Avivi, Tel Aviv'in parmağı olabileceğini belirterek "kaza değil, planlı saldırı" değerlendirmesi yaptı. Avivi'nin itiraf niteliğindeki röportajı aniden kaldırıldı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:40