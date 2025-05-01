Trump tehditler savurdu! İran'a "yaptırım" ablukası: Petrol alan ülkeler de dahil

ABD Başkanı Trump, "İran'dan petrol satın alanlar ikincil yaptırımlara tabi tutulacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden İran'a yönelik açıklamada bulundu.

"İZİN VERİLMEYECEK"

Trump, açıklamasında "İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları hemen durdurulmalıdır! İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimyasal satın alan herhangi bir ülke veya kişi, derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.