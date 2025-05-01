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Trump'ın kabinesinde değişiklik! Waltz'u görevden aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.05.2025 22:19
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Trump’ın kabinesinde değişiklik! Waltz’u görevden aldı

Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevden ayrımasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'u ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini ve bu görevi, geçiş sürecinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceğini duyurdu. ABD medyası daha önce Amerikan medyası, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna 'yanlışlıkla' Amerikalı bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un ve yardımcısı Alex Wong'un görevlerinden ayrılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini ve bu görevi, geçiş sürecinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceğini açıkladı.

"MEMNUNİYET DUYUYORUM"

ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un görevinden ayrılmasına ilişkin, Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Mike Waltz'u ABD'nin bir sonraki BM Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğimi açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Mike Waltz, üniformasıyla savaş alanında, Kongre'de ve Ulusal Güvenlik Danışmanım olarak görev yaptığı süre boyunca ulusumuzun çıkarlarını ön planda tuttu. Yeni görevinde de aynısını yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ PLANLARINI PAYLAŞTI İDDİASI

Trump, geçiş sürecinde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ulusal Güvenlik Danışmanlığını üstlenirken bakanlık görevini de sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan Amerikan medyası, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un ve yardımcısı Alex Wong'un görevlerinden ayrılacağını duyurmuştu.

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Trump’ın kabinesinde değişiklik! Waltz’u görevden aldı Trump’ın kabinesinde değişiklik! Waltz’u görevden aldı Trump’ın kabinesinde değişiklik! Waltz’u görevden aldı
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