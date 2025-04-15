15 Nisan 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin çıkışı! "ABD’nin ateşkes önerisini görmezden geliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin çıkışı! "ABD’nin ateşkes önerisini görmezden geliyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.04.2025 22:12 Güncelleme: 15.04.2025 22:54
ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Putin çıkışı! ABD’nin ateşkes önerisini görmezden geliyor

Dünya, Rusya ve Ukrayna savaşında ateşkesi beklerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. ABD'nin ateşkes önerilerine de değinen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, 'Putin, 35 gündür ABD’nin kapsamlı ateşkes önerisini görmezden geliyor. Rusya’nın son dönemde Kryvyi Rih, Sumy ve diğer şehirlere gerçekleştirdiği saldırılar, Rusya’nın savaşı sürdürmeye kararlı olduğunu ortaya koyuyor' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Odesa kentinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Zelenskiy ve Rutte, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, görüşmenin ana konusunun başta Patriot olmak üzere hava savunma sistemleri ve silahlar olduğunu söyledi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Zelenskiy, "Avrupa ve ABD ile yaptığımız hava savunma anlaşmalarının uygulanmasını bekliyoruz. Patriot sistemlerine ihtiyacımız var. Bu sistemleri satın almak için kaynak toplamaya ve gerekli finansman sağlamaya hazırız" dedi.
Bu sistemlerin birçok ülkede bulunduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Ukrayna'nın Rus balistik füzelerine karşı yeterli korumaya sahip olup olmayacağı, dünya liderlerinin vereceği karara bağlı" ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)


Zelenskiy, Ukrayna'ya istikrarlı ve öngörülebilir bir şekilde destek sağlanmasının, Rusya'yı da diplomasiye yönelteceğini savundu. Görüşmenin önemli bir kısmının da ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere odaklandığını ifade eden Zelenskiy, "Putin, 35 gündür ABD'nin kapsamlı ateşkes önerisini görmezden geliyor. Rusya'nın son dönemde Kryvyi Rih, Sumy ve diğer şehirlere gerçekleştirdiği saldırılar, Rusya'nın savaşı sürdürmeye kararlı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

"KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ VE ATILMASI GEREKEN UYGUN ADIMLARA İLİŞKİN ASKERİ BİR TOPLANTI OLACAK"
Gönüllüler koalisyonunun önemine de dikkat çeken Zelenskiy, "İngiltere, Fransa ve diğer NATO ülkeleri, şimdiden bir güvenlik yapısı oluşturmanın altyapısını hazırlıyor. Hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor" dedi. Zelenskiy, ayrıca Ukrayna, İngiltere, Fransa ve Türkiye'den yetkililerin bugün Türkiye'de Karadeniz'in güvenliğini görüşeceğini açıkladı. Zelenskiy, "Bu, her şeyden önce gönüllüler koalisyonu, Karadeniz'in güvenliği ve atılması gereken uygun adımlara ilişkin askeri bir toplantı olacak" dedi.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ SARSILMAZ"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınayarak Sumy ve Kryvyi Rih şehirlerindeki saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. Rutte, "NATO, Ukrayna'nın yanındadır. Siz de ben de en başından beri bunun böyle olduğunu biliyoruz. Son birkaç ayda NATO'nun desteğini sorgulayanlar oldu, doğrudur. Ama şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Desteğimiz sarsılmaz" dedi.

"GÖRÜŞMELER KOLAY GEÇMİYOR"
Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya ile devam eden görüşmelere ilişkin konuştuklarını kaydeden Rutte, "Özellikle de korkunç şiddet eylemlerinin ardından görüşmeler kolay geçmiyor. Fakat hepimiz Başkan Trump'ın barış çabalarını destekliyoruz. Diğer müttefikler, Fransa ve İngiltere'nin öncelik ettiği girişimler de dahil olmak üzere, barış zamanı geldiğinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır, istekli ve yetkin" dedi

Trump: Putin’e çok öfkeliyim!Trump: Putin’e çok öfkeliyim! TRUMP: PUTİN'E ÇOK ÖFKELİYİM!
Putin Trump’a kendisini hediye etti!Putin Trump’a kendisini hediye etti! PUTİN TRUMP'A KENDİSİNİ HEDİYE ETTİ!
Trump ve Putin’den kritik temas!Trump ve Putin’den kritik temas! TRUMP VE PUTİN'DEN KRİTİK TEMAS!
İngiltere’den Putin’e restİngiltere’den Putin’e rest İNGİLTERE'DEN PUTİN'E REST

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Putin çıkışı! ABD’nin ateşkes önerisini görmezden geliyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Putin çıkışı! ABD’nin ateşkes önerisini görmezden geliyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Putin çıkışı! ABD’nin ateşkes önerisini görmezden geliyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör