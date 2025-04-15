Beyaz Saray'dan flaş açıklama! "Trump Çin ile anlaşmaya hazır"
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Trump'ın Çin ile anlaşmaya açık olduğu belirtilerek 'Kararı Çin verecek onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz. Aktif olarak değerlendirilen 15'ten fazla ticaret anlaşması önerimiz var. ' denildi.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Trump'ın Çin ile anlaşmaya açık olduğu belirtilerek "Kararı Çin verecek onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz. Aktif olarak değerlendirilen 15'ten fazla ticaret anlaşması önerimiz var. " denildi.
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