Trump ve Putin'den kritik temas! İki lider hangi konuları görüşecek?
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Trump sosyal medya hesabı üzerinden Putin'le uzlaşmaya vardıklarını belirterek 'Görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.' dedi. Peki iki lider ne konuşacak? İşte detaylar...
Moskova ve Washington arasındaki son temasların ardından Rusya ile ABD liderleri arasında beklenen telefon görüşmesi bugün yapılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi.
Trump Pazartesi günü Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da olanlar iyi değil, ancak bir barış anlaşması, ateşkes ve barış sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağız ve bunu başarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
TRUMP: BİRÇOK KONUDA UZLAŞMAYA VARILDI
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde, nihai barış anlaşmasındaki birçok unsur konusunda uzlaşmaya varıldığını belirtti.
Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.
Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.
Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
İKİ LİDER NE KONUŞACAK?
Pazartesi sabahı açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "İki lider arasındaki görüşmenin içeriği konuşma öncesinde tartışmaya kapalı." vurgusunda bulundu.
Ancak görüşmelerde Kiev'in toprak tavizleri ve Zaporizhia nükleer santralinin kontrolü gibi konuların önemli yer tutması bekleniyor.
YOĞUN SALDIRILARIN GÖLGESİNDE MÜZAKERE
Trump, Ukrayna'nın geçen hafta kabul ettiği 30 günlük ateşkes önerisine Putin'in desteğini almaya çalışırken, iki taraf da pazartesi sabahı yoğun hava saldırıları düzenledi ve Rusya, Ukrayna güçlerini aylardır Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde konuşlandırdıkları bölgeden çıkarmaya bir adım daha yaklaştı.
Trump, Kursk bölgesindeki Ukraynalı askerlerin Rus askerleri tarafından çevrelendiği için "derin bir sıkıntı içinde" olduğunu söyledi.
BEYAZ SARAY: BARIŞA HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIK
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı basın açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Salı günü yapılacağı bildirilen görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Başkan dün gece Florida'dan dönerken Air Force One uçağında yarın Başkan (Vladimir) Putin ile görüşeceğini söyledi:
Barışa on metre uzaktayız ve bu hedefe hiç bu kadar yakın olmamıştık.
KIEV İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Görüşmenin ABD tarafının beklentilerini karşılamaması halinde Moskova'ya yaptırım uygulanması olasılığına ilişkin soru karşısında Leavitt, Trump'ın gereklilik halinde böyle bir adım atmaya hazır olduğunu belirtti, ancak ayrıntı vermekten kaçındı.
Sözcü, ABD'nin Rusya ile barış anlaşması imzalama şartlarını, gelecekteki sınırları da içerecek şekilde Kiev ile doğrudan görüştüğünü açıkladı.
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