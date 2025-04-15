Ateşkesi bozan katil Netanyahu Gazze'de! Hamas'a tehdit... "Saldırılara devam" mesajı!

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"SALDIRILARA DEVAM" MESAJI

Netanyahu, "Burada Savunma Bakanı, komutanlar ve hem düzenli askerlerimiz hem de harika yedek askerlerimizle birlikteyim. Gazze Şeridi'nde düşmana ağır darbeler indiriyorlar ve Hamas, ardı ardına darbeler almaya devam edecek. Rehinelerimizin serbest bırakılmasında ısrarcıyız ve savaş hedeflerimizin tamamına ulaşmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.