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Ateşkesi bozan katil Netanyahu Gazze'de! Hamas'a tehdit... "Saldırılara devam" mesajı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.04.2025 21:18 Güncelleme: 15.04.2025 21:53
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Ateşkesi bozan katil Netanyahu Gazze’de! Hamas’a tehdit... Saldırılara devam mesajı!

Terör devlet İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Katil ordu, katliamlarını sürdürürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara başladıkları Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitti. Çelik yelek ve kask giyen Netanyahu, Hamas'ı tehdit ederek 'saldırılara devam' mesajı verdi.

Katil İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde işgal edilen bölgelerde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi. Çelik yelek ve kask giydiği dikkati çeken Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği ifade edildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sesleri altında açıklama yapan Netanyahu, "Hamas'a darbe vurmaya devam edeceklerini" iddia etti.

(Foto: Sosyal medya ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: Sosyal medya ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SALDIRILARA DEVAM" MESAJI
Netanyahu, "Burada Savunma Bakanı, komutanlar ve hem düzenli askerlerimiz hem de harika yedek askerlerimizle birlikteyim. Gazze Şeridi'nde düşmana ağır darbeler indiriyorlar ve Hamas, ardı ardına darbeler almaya devam edecek. Rehinelerimizin serbest bırakılmasında ısrarcıyız ve savaş hedeflerimizin tamamına ulaşmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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