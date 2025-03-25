Putin Trump'a kendisini hediye etti! "ABD Başkanı çok etkilendi"

Trump'ın yeniden başkan olmasıyla ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan ilişikisi dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Putin'in Trump'a kendisine ait bir portreyi hediye ettiği ortaya çıktı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: PUTİN, PORTREYİ TRUMP'IN TEMSİLCİSİNE VERMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in portreyi bu ayın başlarında Moskova'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a verdiğini duyurdu. Peskov, bu hediyenin Trump'a sunulmadan önce Witkoff'a teslim edildiğini belirtti.

WITKOFF: TRUMP PORTREYİ "GÜZEL" OLARAK TANIMLADI

Witkoff, geçtiğimiz hafta eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Trump'ın hediye edilen portreyi "güzel" olarak tanımladığını ve açıkça etkilendiğini ifade etti.

Witkoff, Putin ile Rus yetkililerle Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler yaptıktan sonra, Putin'in hediye kararını aldığını söyledi.