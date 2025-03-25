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Putin Trump'a kendisini hediye etti! "ABD Başkanı çok etkilendi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 11:33 Güncelleme: 25.03.2025 12:07
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Putin Trump’a kendisini hediye etti! ABD Başkanı çok etkilendi

Kremlin, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yönetimin özel temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'a 'kişisel bir hediye' gönderdiğini açıkladı. Buna göre Putin, Trump'a özel olarak yaptırdığı ve kendisine ait bir fotoğrafın olduğu portreyi hediye etti. Trump'ın, bu zarif hediye karşısında etkilendiği ifade edildi.

Trump'ın yeniden başkan olmasıyla ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan ilişikisi dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Putin'in Trump'a kendisine ait bir portreyi hediye ettiği ortaya çıktı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: PUTİN, PORTREYİ TRUMP'IN TEMSİLCİSİNE VERMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in portreyi bu ayın başlarında Moskova'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a verdiğini duyurdu. Peskov, bu hediyenin Trump'a sunulmadan önce Witkoff'a teslim edildiğini belirtti.

WITKOFF: TRUMP PORTREYİ "GÜZEL" OLARAK TANIMLADI

Witkoff, geçtiğimiz hafta eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Trump'ın hediye edilen portreyi "güzel" olarak tanımladığını ve açıkça etkilendiğini ifade etti.

Witkoff, Putin ile Rus yetkililerle Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler yaptıktan sonra, Putin'in hediye kararını aldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump (AFP)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SUUDİ ARABİSTAN'DA DEVAM EDİYOR

Ateşkes görüşmeleri, Suudi Arabistan'da devam ederken, ABD'li yetkililer, Ukraynalı müzakerecilerle görüşmelerinin ardından bir araya gelerek Rus yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

TRUMP HEDİYEYİ "ZARİF" BULDU

Witkoff, Putin'in Trump'a verdiği portreyi "zarif" olarak nitelendirirken, geçen yıl Trump'ın bir mitingde vurulduğu haberini duyduğunda, Putin'in kendisi için dua ettiğini de hatırlattı.

Witkoff, "Putin, eski dostu için dua ediyordu" dedi.

GEÇMİŞTEKİ BİR HEDİYE: PUTİN'İN TRUMP'A VERDİĞİ FUTBOL TOPU

Putin, 2018 yılında Trump'a, o dönemdeki ABD başkanına verdiği futbol topunu hatırlattı.

Putin 2018 yılında Trump'a futbol topu hediye etmişti. (AFP)Putin 2018 yılında Trump'a futbol topu hediye etmişti. (AFP)

Bu hediye, Trump'ın oğlu ile birlikteyken, topun içindeki olası dinleme cihazlarını kontrol eden Gizli Servis'in önlemleriyle bağlantılıydı. Bu, Sovyetler döneminde bir ABD diplomata verilen ve sonradan dinlendiği ortaya çıkan bir hediyeyi anımsatan bir adım olmuştu.

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Putin Trump’a kendisini hediye etti! ABD Başkanı çok etkilendi Putin Trump’a kendisini hediye etti! ABD Başkanı çok etkilendi Putin Trump’a kendisini hediye etti! ABD Başkanı çok etkilendi
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