İngiltere Başbakanı Starmer’dan Putin'e ateşkes resti! "Masaya oturmak zorunda" | Dünyaya çağrı...





Zirveye ilişkin konuşan Starmer, "İstekli koalisyon Avrupa Birliği'nden (AB), Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan ortakları bir araya getirdi ve Japonya da dahil olmak üzere diğer ülkelerin desteğini aldı" diye konuştu.

"ÜLKELER, OPERASYONEL AŞAMAYA GEÇMEMİZ GEREKTİĞİ KONUSUNDA ANLAŞTI"

Destek veren ülkelerin çabalarının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Starmer, "Rusya'ya baskıyı artırmaya, Ukrayna'ya askeri yardım akışını sürdürmeye ve Putin'in savaş makinesini zayıflatmak ve onu masaya oturtmak için Rusya ekonomisine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam edeceğimiz konusunda anlaştık" dedi.



Barış anlaşmasına doğru ilerlemek için gereken pratik çalışmaları hızlandırma zamanının geldiğini aktaran Starmer, "Askerlerimiz bu hafta perşembe günü Birleşik Krallık'ta bir araya gelerek barış anlaşmasının arkasında durmak ve Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğini garanti altına almak için güçlü ve sağlam planlar hazırlayacak. Başkan Trump, Putin'e kalıcı bir barışa giden yolu önerdi. Şimdi bunu gerçeğe dönüştürmeliyiz" şeklinde konuştu.

Starmer, Putin'in yeniden saldırmasını caydırmak için "ABD desteğinden" başka bir alternatifin olmadığını belirtti. Washington'ın güçleri ve altyapısının, Batı NATO ittifakının bel kemiği olduğunu söyleyerek, "Bunun Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapılması gerekiyor. Her gün ABD ile görüşüyoruz" dedi.