Hamas’tan İsrail’in Gazze saldırılarına ilişkin açıklama: Planlı soykırım uygulanıyor!

FOTOĞRAF: AA

DİLEKÇEYE KİMLER İMZA ATTI

İlk olarak hava kuvvetleri askerlerinin başlattığı girişime, deniz kuvvetleri, siber birlikler ve askeri istihbarat birimlerinden askerler de katıldı. Ayrıca girişime, esir ailelerinden 200 kişi de destek verdi.

Son olarak İsrail'deki kültür sanat dünyasından 1700 kişinin de Gazze'ye saldırıların sonlanması ve esir takası anlaşması imzalanması için hazırlanan bir bildiriye imza attığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'ten yaklaşık 250 eski ve mevcut asker, esir değişimi kapsamında Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesini destekleyen dilekçeye imza attı.

"NETANYAHU TEK BAŞINA NASIL KARAR VEREBİLİYOR?"

İsrail ordu radyosuna göre, siber saldırı birimlerinden mezun olanlar ve Askeri İstihbarat Dairesi'nin özel operasyonlar bölümünün eski üyeleri, yayınladıkları mektupta, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) esirlerin kaderine nasıl tek başına karar verebilir?" sorusunu sordu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, aralarında serbest bırakılan esir yakınlarının da bulunduğu İsrailli esir ailelerinden 200 kişi tarafından yayımlanan mektupta, "Savaşın durdurulması ve esirlerin geri getirilmesini" talep edildi.

Mektupta, esirlerin geciktirilmeden evlerine geri döndürülmesini isteyen herkese teşekkür edildi.

İMZA KAMPANYALARINDA ÖNEMLİ İSİMLERDEN DESTEK

İsrail'de 10 Nisan'dan bu yana, askerlik hizmetine çağrılabilen yedek askerlerden emeklilere, gazilere ve eski Başbakan Ehud Barak gibi önde gelen eski liderlere kadar uzanan çok sayıda askeri personel, akademisyen ve güvenlik görevlisi tarafından Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve esirlerin evlerine döndürülmesini talep eden dilekçeler sunuluyor.

İmzacılar arasında eski Genelkurmay Başkanı Danny Halutz, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Nimrod Sheffer gibi isimler de yer alıyor.

Şu ana kadar hazırlanan dilekçelere imza atanların sayısının 10 bini bulduğu belirtiliyor.

İlk imza kampanyasına yaklaşık bin hava kuvvetleri personeli imza atarken, daha sonra onlara yükseköğretim kurumlarından yaklaşık bin akademisyen de katıldı.

İkinci dilekçeyi zırhlı birlikler ve deniz kuvvetlerinden yüzlerce asker, üçüncüsünü onlarca yedek askeri doktor, dördüncüsünü ise 8200 İstihbarat Birimi'nden yüzlerce asker imzaladı. Beşinci dilekçeye ise 8200 İstihbarat Biriminden yüzlerce asker, Paraşütçü Tugayı'nın 13. Taburu gibi bazı özel kuvvet ve birlikler imza attı.

Altıncı dilekçeyi, ordunun çeşitli birimlerinden 200 doktor imzalarken; yedinci dilekçeyi ise Mossad'ın liderlerinin de bulunduğu 250 ordu mensubu imzaladı.

Esirlerin aileleri de bu dilekçeleri sunan kişilere destek verdiklerini açıkladı.