Gazze’de ateşkes olacak mı? Hamas heyeti Kahire’de

Hamas tarafından dün yapılan açıklamada, "Dr. Halil el-Hayya başkanlığındaki Hamas müzakere heyeti, Mısır'daki kardeşlerimizin daveti üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Burada, halkımıza yönelik saldırganlığın durdurulması ve bir anlaşmaya varılması amacıyla devam eden çabalar ve gayretler kapsamında Katar ve Mısır'dan arabulucu kardeşlerle bir araya gelip görüşmeleri sürdürecekler. Biz Hamas hareketi olarak, kalıcı bir ateşkesi, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, Filistin halkımızın çektiği acılara son verilmesini ve ciddi bir esir değişim anlaşmasının sağlanmasını garanti altına alan her türlü öneriye olumlu yaklaştığımızı belirtiyoruz." denildi.

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