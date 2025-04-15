Filistin'e destek gösterileri düzenlenmişti! ABD Başkanı Trump Harvard'ı hedef aldı: Vergiden muaf statüsünü kaybedebilir
ABD'de Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterilerinde ismi öne çıkan üniversitelerden Harvard'ı hedef alarak, adeta gözdağı verdi. Trump, açıklamasında üniversiteyi 'vergiden muaf statüsünü' kaldırmakla tehdit etti.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Harvard Üniversitesini hedef aldı.
Trump, özellikle Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan ve yönetimin kampüsteki öğrenci gösterilerini durdurma taleplerine karşı bir duruş sergileyen üniversiteyi "vergiden muaf statüsünü" kaldırmakla tehdit etti.
ABD Başkanı, açıklamasında, "Belki de Harvard, siyasi, ideolojik ve teröristlerden ilham alan 'hastalıkları' yaymaya devam ederse, vergiden muaf olma statüsünü kaybetmeli ve bir siyasi kuruluş olarak vergilendirilmelidir. Vergi muafiyeti statüsü tamamen kamu yararına hareket etme koşuluna bağlıdır." ifadelerini kullandı.
TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK
ABD'de Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.
Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.
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