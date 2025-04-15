Filistin’e destek gösterileri düzenlenmişti! ABD Başkanı Trump Harvard’ı hedef aldı: Vergiden muaf statüsünü kaybedebilir

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ABD Başkanı, açıklamasında, "Belki de Harvard, siyasi, ideolojik ve teröristlerden ilham alan 'hastalıkları' yaymaya devam ederse, vergiden muaf olma statüsünü kaybetmeli ve bir siyasi kuruluş olarak vergilendirilmelidir. Vergi muafiyeti statüsü tamamen kamu yararına hareket etme koşuluna bağlıdır." ifadelerini kullandı.