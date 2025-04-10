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ABD Başkanı Trump'tan İsrail ve Hamas açıklaması! "Rehineleri almaya yakınız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 20:50 Güncelleme: 10.04.2025 20:59
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ABD Başkanı Trump’tan İsrail ve Hamas açıklaması! Rehineleri almaya yakınız

ABD Başkanı Donald Trump İsrail ve Hamas'a ilişkin açıklamasında 'İsrail ve Hamas taraflarıyla görüşüyoruz. Gazze'deki rehineleri almaya yakınız.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump İsrail ve Hamas'a ilişkin açıklamasında "İsrail ve Hamas taraflarıyla görüşüyoruz. Gazze'deki rehineleri almaya yakınız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki esirler konusunda İsrail ve Hamas ile görüştüklerini belirterek, "Onları geri getirmeye yakınız"dedi.

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ABD Başkanı Trump’tan İsrail ve Hamas açıklaması! Rehineleri almaya yakınız ABD Başkanı Trump’tan İsrail ve Hamas açıklaması! Rehineleri almaya yakınız ABD Başkanı Trump’tan İsrail ve Hamas açıklaması! Rehineleri almaya yakınız
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