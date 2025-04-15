ABD'den İran'a net "nükleer" mesajı! "Silahlanma ortadan kaldırılmalı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la doğrudan görüşme sürecine ilişkin, "İran nükleer zenginleştirme ve silahlanma programını durdurmalı ve ortadan kaldırmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

İran'la doğrudan müzakereleri yürüten Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

"OLASI ANLAŞMA BARIŞ İÇİN ÇERÇEVE OLUŞTURMALI"

Witkoff, açıklamasında, "İran'la varılacak bir anlaşma ancak bir Trump anlaşması olması halinde tamamlanabilir. Herhangi bir nihai anlaşma Orta Doğu'da barış, istikrar ve refah için bir çerçeve oluşturmalıdır; yani İran nükleer zenginleştirme ve silahlanma programını durdurmalı ve ortadan kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'la olası bir anlaşmanın "dünya için adil bir anlaşma" olması gerektiğini kaydeden Witkoff, Trump'ın kendisine verdiği görevin bu olduğunu belirtti.

Witkoff, Amerikan Fox News kanalına verdiği son röportajda, "Trump'ın tıpkı İran'la yapılan eski nükleer anlaşmadaki gibi İran'ın uranyum zenginleştirmesini yüzde 3.67 ile sınırlandırmak istediğini" ifade etmişti. Witkoff'un bu açıklaması, "ABD, İran'ın nükleer programını sonlandırmasını beklemiyor" şeklinde yorumlanmıştı.