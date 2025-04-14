Hamas ve İsrail müzakere eşiğinde! Esir takası ve ateşkes masada

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HAMAS KABUL EDERSE MÜZAKERELER BAŞLAYACAK

İsrail, Hamas'ın yeni ateşkes anlaşmasını kabul etmesi halinde, ABD arabuluculuğunda ikinci aşama müzakerelere katılacağını taahhüt etti. Bu yeni gelişme, İsrail'in daha önce reddettiği talepleri dikkate almaya başlaması açısından müzakereler adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

HAMAS HEYETİ KAHİRE'DEN AYRILDI

Katar merkezli Arabi el-Cedid gazetesinin haberine göre, Hamas heyeti Mısırlı yetkililerle görüşmelerini tamamladıktan sonra istişare amacıyla Kahire'den ayrıldı. Görüşmelerde, ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tuttuğu 8 sağ İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail'in de 66 müebbet hapis cezası almış Filistinli ile Gazze'den alıkonulan yüzlerce esiri serbest bırakması ve Gazze'ye insani yardım sevkiyatının başlatılması gündeme geldi.