Hamas ve İsrail müzakere eşiğinde! Esir takası ve ateşkes masada
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı bombardıman ve saldırılarda bölgeyi bir ateş çemberine çeviren katil İsrail ordusu, 19 Ocak'ta Hamas ile görüşerek ateşkes anlaşması imzaladı. Daha sonra ateşkesi tek taraflı iptal eden Siyonist hükümet, 18 Mart'tan bu yana katliamları bölgede insanlık dramına neden oldu. Son günlerde ise ABD güvencesinde Hamas-İsrail arasında esir takası yapılması için yeni bir ateşkesin görüşüldüğü belirtildi.
İsrail medyasında yer alan bilgilerde esir takası yapılması için Hamas-İsrail arasında 45 günlük yeni bir ateşkes anlaşmasının yapılacağı vurgulanırken anlaşmanın ABD güvencesinde gerçekleştirileceği bildirildi. Buna göre İsrail hapishanelerinden yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılması, uzun süreli ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmesi karşılığında yaklaşık 10 sağ ve çok sayıda ölü İsrailli esirin serbest bırakılması için görüşmeler yapıldığı haberlerine yer verildi.
HAMAS KABUL EDERSE MÜZAKERELER BAŞLAYACAK
İsrail, Hamas'ın yeni ateşkes anlaşmasını kabul etmesi halinde, ABD arabuluculuğunda ikinci aşama müzakerelere katılacağını taahhüt etti. Bu yeni gelişme, İsrail'in daha önce reddettiği talepleri dikkate almaya başlaması açısından müzakereler adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
HAMAS HEYETİ KAHİRE'DEN AYRILDI
Katar merkezli Arabi el-Cedid gazetesinin haberine göre, Hamas heyeti Mısırlı yetkililerle görüşmelerini tamamladıktan sonra istişare amacıyla Kahire'den ayrıldı. Görüşmelerde, ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tuttuğu 8 sağ İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail'in de 66 müebbet hapis cezası almış Filistinli ile Gazze'den alıkonulan yüzlerce esiri serbest bırakması ve Gazze'ye insani yardım sevkiyatının başlatılması gündeme geldi.
MISIR'DAN 45 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ
Al Jazeera'ya konuşan Hamas kaynaklarına göre, Mısır'ın sunduğu yeni teklif; anlaşmanın ilk haftasında İsrailli esirlerin yarısının serbest kalması karşılığında 45 günlük bir ateşkes ve yardım koridorlarının açılmasını içeriyor. Bu sürecin sonunda kalan İsrailli esirlerin de bırakılmasıyla birlikte ateşkesin uzaması planlanıyor.
Ancak Hamas, Mısır'ın teklifinde geçen "Hamas'ın silah bırakması" şartı karşısında şaşkınlık duyduklarını belirtti. Kaynaklar, bu şartı kesinlikle kabul etmeyeceklerini ve bunu Mısırlı arabuluculara net şekilde ilettiklerini aktardı.
HAMAS'IN TEMEL TALEBİ: İŞGALİN BİTMESİ
Hamas heyeti, anlaşmanın yolunun yalnızca İsrail saldırılarının son bulması ve İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesiyle mümkün olabileceğini vurguladı. Heyet, bu mesajı açık biçimde Mısır'a iletti.
İKİ HAFTA İÇİNDE ANLAŞMA OLABİLİR
Yediot Ahranot gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar, esir takası sayılarının netleştirildiğini, artık kalıcı ateşkes ve savaşın sona ermesine dair güvence taleplerinin masada olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esirlerden Eitan Mor'un ailesiyle yaptığı görüşmede, Hamas'la sürdürülen müzakerelerin amacı olarak en az 10 İsrailli esirin aynı anda serbest bırakılmasını hedeflediklerini söyledi.
Netanyahu, anlaşmanın kesinleşmediğini ancak tüm esirlerin geri getirilmesinde kararlı olduklarını ifade etti. İsrailli yetkililer, önemli gelişmeler yaşandığını, iki hafta içinde bir uzlaşı sağlanabileceğini belirtiyor.
ABD'DEN HAMAS'A GÜVENCE MESAJI
ABD, Hamas'ı ikna etmek amacıyla, arabulucular aracılığıyla şu mesajı iletti:
"Eğer bir sonraki anlaşmada 8'den fazla sağ İsrailli esir serbest bırakılırsa, Trump yönetimi, savaşın sona erdirilmesine yönelik ciddi bir müzakereyi garanti edecektir."
Bu mesaj, özellikle İsrail'in anlaşmanın ikinci aşamasına geçme konusunda ilk kez bu denli net bir söz verdiği yorumlarını da beraberinde getiriyor.
YEDİOT AHARONOT: HAMAS'IN TUTUMU DEĞİŞİYOR
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot, yetkililerin esir takası konusunda somut ilerleme kaydedildiğine ve Hamas'ın tavrında bir değişim sinyali verdiğine inandığını yazdı. Son teklifte, 9 ila 10 sağ İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.
Bu rakam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından daha önce sunulan ve 11 esirin serbest bırakılmasını kapsayan plana oldukça yakın. Söz konusu planda ayrıca İsrail'in 10 esir naaşının iadesini de talep ettiği ifade ediliyor.
HAARETZ: ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL OLDU
Haaretz gazetesinden ünlü analist Amos Harel, son makalesinde, "ABD Başkanı Trump ve temsilcisi Witkoff, esir değişim sürecinde iyimserlik taşıyor" ifadelerine yer verdi. Ancak Harel, sürecin zamanla yarıştığını, Trump'ın beklenen Suudi Arabistan ziyaretine kadar ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.
Gazze'de 59 İsrailli esirin bulunduğu, bunlardan sadece 21'inin hayatta olduğunun tahmin edildiği aktarıldı. Harel, Mısır'ın sunduğu önerinin İsrail ile Hamas arasında ortak bir zemin oluşturmaya çalıştığını belirtti.
NETANYAHU İÇİN BASKILAR ARTIYOR
Harel, Ocak ayında varılan ateşkesi İsrail'in ihlal ettiğini belirterek, Netanyahu'nun 16. günde anlaşmanın ikinci aşamasına geçmediğini, insani yardımı durdurduğunu ve 18 Mart'ta yoğun hava saldırılarıyla savaşı yeniden başlattığını yazdı.
Hamas'ın bu nedenle anlaşmalardaki sayıdan çok, çatışmaların tamamen bitirilmesi ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine dair güvence istediği belirtiliyor.
NETANYAHU SİYASİ DENGE ARAYIŞINDA
Netanyahu'nun bu güvenceyi vermekte zorlandığı, çünkü bu durumun Gazze'deki Hamas yönetimini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmesi anlamına geleceği ve bunun da aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirmesine yol açabileceği belirtiliyor.
HAMAS, ABD MÜDAHALESİNİ BEKLİYOR
Analist Harel'e göre Hamas, Tel Aviv ile Washington arasında yeniden gerilim yaşandığını hissediyor. İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyinde daha fazla alan kontrol ederken, Hamas ise kara çatışmalarından kaçınarak daha çok bekleme stratejisi izliyor.
İddialara göre Hamas, savaşçılarının bir kısmını Refah'ın kuzeyindeki güvenli bölge olan Mevasi'ye kaydırdı. Bu durum, Hamas'ın birliklerini koruyarak, İsrail'in açık zaaflarından faydalanmak için doğru zamanı beklediğini gösteriyor.
KRİTİK EŞİK AŞILIYOR MU?
İsrail ordusunun yedek askerler üzerindeki yükü ve operasyonel kapasite sınırlamaları nedeniyle, ülkenin tek taraflı savaş stratejisinde zorlandığı ifade ediliyor.
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