Tarifeler peş peşe piyasalar gergin! Trump’ın ticaret savaşındaki amacı ne? 90 günlük plan ifşa oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin başta olmak üzere birçok ülkeye karşı başlattığı ticaret savaşı, finans piyasalarında büyük bir belirsizlik ve tedirginlik yarattı. Trump yönetiminin bu krizi çözmek için hazırladığı 90 günlük ticaret planının detayları kamuoyuna yansıdı.

Trump, geçtiğimiz hafta açıkladığı karar ile birçok ülkeye uygulamayı planladığı yeni tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldı. Bu süre içinde ABD yönetimi, ticaret ortaklarıyla birebir anlaşmalar yapmayı hedefliyor. Ancak Trump'ın ekibi için belirlenen bu hedef, uzmanlara göre oldukça iddialı ve gerçekçi görünmüyor.

90 GÜNDE 90 ANLAŞMA

Trump yönetimi, finans piyasalarındaki panik havasını dağıtmak ve ticaret savaşını "kazanmak" için son derece agresif bir plan devreye soktu.Reuters'ın haberine göre 90 gün içinde ABD'nin ticaret partnerleriyle 90 ayrı ikili anlaşma imzalaması amaçlanıyor.