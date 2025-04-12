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Trump yönetiminden eski başkan Obama'yı sinirlendirecek olay! Portresini kaldırdı yerine kendininkini astı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.04.2025 18:46 Güncelleme: 12.04.2025 18:46
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Trump yönetiminden eski başkan Obama’yı sinirlendirecek olay! Portresini kaldırdı yerine kendininkini astı

ABD'de Beyaz Saray'da bulunan eski Başkan Barack Obama'nın resmi portrelerinden birinin yerine Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimini tasvir eden tablo asıldı.

Beyaz Sarayın resmi sosyal medya hesabından, Trump'a yönelik suikast girişimini tasvir eden tablonun görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, "Beyaz Saray'da yeni sanat eserleri var." ifadesi kullanıldı.

Yeni tablo, eski Başkan Obama'nın resmi portrelerinden birinin yerine asılırken, Obama portresinin Beyaz Saray'da başka bir bölüme taşındığı belirtildi.

Yeni asılan tabloda, Trump'ın 13 Temmuz 2024'te suikast girişiminin hemen ardından yumruğunu havaya kaldırdığı an tasvir ediliyor.

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Trump yönetiminden eski başkan Obama’yı sinirlendirecek olay! Portresini kaldırdı yerine kendininkini astı Trump yönetiminden eski başkan Obama’yı sinirlendirecek olay! Portresini kaldırdı yerine kendininkini astı Trump yönetiminden eski başkan Obama’yı sinirlendirecek olay! Portresini kaldırdı yerine kendininkini astı
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