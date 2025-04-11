İsviçre basınında "Büyük Erdoğan" makalesi! Başkan Erdoğan'a övgüler: Türkiye'nin büyük tarihi liderleri listesinde yer alacak
İsviçre'de yayımlanan Die Weltwoche dergisi yeni sayımında Başkan Erdoğan'a yer verdi. Dergi, 'Büyük Erdoğan' başlıklı makalesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenada yürüttüğü denge siyasetindeki başarılara değindi. Makalede, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güç, din, ekonomi ve dünya siyasetini ustalıkla dengeliyor. Ülkesinin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir.' ifadesi kullanıldı. Makalede ayrıca Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin şunlar kaydedildi: '2002'de 12,5 milyon olan turist sayısı 2024'te 62,2 milyona yükseldi. ' ifadeleri kullanıldı.
İsviçre'de 1934'te kurulan ve ana akım medyanın en önemli temsilcilerinden Die Weltwoche'de Francis Pike imzasıyla "Büyük Erdoğan" başlıklı bir makale yayımlandı.
Makalede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güç, din, ekonomi ve dünya siyasetini ustalıkla dengeliyor. Ülkesinin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir." ifadesi kullanıldı.
Makalede, 23 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Selim ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlerle Türkiye'nin büyük tarihi liderleri listesinde yer alacağı vurgulandı.
Türkiye'nin stratejik konumu itibarıyla Asya pazarına açılan bir kanal olduğu belirtilen makalede, Erdoğan'ın "Türkiye, Avrupa'nın Doğu'ya, Doğu'nun da Avrupa'ya açılan kapısıdır. Avrupa'nın hafife almaması gereken bir bağlantı işlevine sahibiz." sözüne yer verildi.
Makalede, Türkiye'nin Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasında kilit bir rol oynadığına işaret edilerek, NATO üyesi olan Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olduğuna dikkat çekildi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAFİFE ALINABİLECEK BİR ORTAK OLMADIĞINI GÖSTERDİ"
Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hafife alınabilecek kolay bir ortak olmadığını gösterdiği" belirtilerek, "Batılı alternatifler yerine Rus S-400 füze sistemini tercih etmesi ABD'yi kızdırdı. Ancak Batı, Erdoğan'ı kendi tarafında tutmak için dikkatli davranması gerektiğini biliyor." denildi.
Rusya'nın da Türkiye ile ilişkilerini bozmamaya özen gösterdiği ifade edilen makalede, Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Erdoğan'ın çok iyi arkadaş olduğuna işaret edildi.
"ERDOĞAN,HİÇBİR TARAFI ÖTEKİLEŞTİRMEME KONUSUNDA USTACA BİR YETENEĞE SAHİP"
Makalede, "Bazılarının neo-Osmanlı olarak adlandırdığı bir strateji ile Erdoğan, Türkiye'nin nüfuzunu genişletti. Bu da Balkanlar'daki eski Osmanlı topraklarıyla dostane ilişkiler kurmasını sağladı. Doğudaki Türk diasporası da ihmal edilmedi. Türkiye dünyanın jeopolitik eksenlerinden biri, bu yüzden de tüm büyük güçler onunla iyi ilişkiler içinde olmak istiyor. Erdoğan bu kozu her zaman çok ustaca oynadı. Erdoğan, hiçbir tarafı ötekileştirmeme konusunda ustaca bir yeteneğe sahip." ifadeleri kullanıldı.
Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin şunlar kaydedildi: "2002'de 12,5 milyon olan turist sayısı 2024'te 62,2 milyona yükseldi. Erdoğan bunu mümkün kılacak altyapıyı inşa etti. 2014'te çalışmaların başladığı İstanbul Havalimanı 4 yıl sonra hizmete girdi. Bu devasa yapı kısa sürede Heathrow Havalimanı'ndan sonra Avrupa'nın ikinci, Dubai'den sonra da Orta Doğu'nun en yoğun havalimanı haline geldi. Müşteri memnuniyeti anketlerinde sık sık zirveye çıkan Türk Hava Yolları (THY) da buna paralel olarak büyüdü. Şu anda sadece gelir açısından dünyanın en büyük onuncu havayolu şirketi değil, aynı zamanda 6,9 milyar dolarlık net karıyla en karlı havayolu şirketi."
Makalede, AK Parti iktidarı döneminde elde edilen ekonomik başarıların göz ardı edilemeyeceği belirtilerek, 2002'de iktidara geldiğinde kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 3 bin 583 dolar olduğu, bunun bugün 16 bin 876 dolar ile 4 kattan fazla arttığı aktarıldı.
Aynı dönemde AB'de kişi başına düşen milli gelirin sadece iki katına çıktığına dikkat çekilen makalede, "Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye, Hollanda'nın hemen arkasında ve İsviçre'nin önünde 7. büyük ekonomidir. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025 için yüzde 3,1 gibi etkileyici bir ekonomik büyüme beklemektedir. Bu eğilim devam ederse Erdoğan'ın 2028'de yeniden seçilme umutları için iyiye işaret olacaktır. Başarıları göz önüne alındığında, ona karşı bahse girmek akıllıca olmayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.
Ülkeye yapılan yatırımlara ve birçok alanda gelişen Türk firmalarına da değinilen makalede, "Teknoloji firmaları da hızla büyüdü. Bunlar arasında yüksek performanslı insansız hava araçları üreticisi olarak uluslararası bir üne kavuşan ve Ukrayna da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ordulara tedarik sağlayan Baykar da bulunuyor." denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor
- Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinsonun ilk sinyalleri neler?
- T.C. kimlik numaranızdaki şifre çözüldü! Zeka seviyenizi öğrenin…
- AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2025 AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?
- Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- 11 Nisan 2025 Cuma hutbesi yayınladı: İşte Cuma hutbesi konusu ve PDF tam metni
- Okyanusların rengi mavi değildi! Japon bilim insanları tarihi gerçeği açıkladı!
- FB-BJK derbi tarihi | Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44'ü bulabildi
- Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...
- Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları