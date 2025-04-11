Külliye’de Başkan Erdoğan ve DEM Parti heyeti görüşmesi! PKK ne zaman fesh edilecek?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan süreçte büyük bir eşik daha geçildi. Terörsüz Türkiye'ye giden yolda büyük bir adım daha atıldı. DEM Parti heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi. 1,5 saat dakika süren görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada. 'Dünden daha umutluyuz' ifadesi kullanıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis çatısı altında tarihi çağrıyı yaptığında Takvimler 22 ekim 2024'ü gösteriyordu. O tarihten hemen sonra DEM Parti, İmralı sürecini yürütecek bir heyet oluşturdu. DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e zaman zaman Ahmet Türk de eşlik etti. Heyet İmralı ile siyasi partiler arasında mekik dokudu. 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakması için çağrı yapıldı.
"ÇOK DAHA UMUTLUYUZ"
Dün de DEM heyeti Başkan Erdoğan ile biraraya geldi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Taraflar Terörsüz Türkiye yolunda bugüne kadar atılan ve sonrasında atılacak adımları bir kez daha değerlendirdi. Görüşme sonrası DEM heyetinin ilk yorumu "Çok pozitif bir görüşmeydi. Çok daha umutluyuz" oldu. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
SÜRECİN NİHAYET BİTME AŞAMASINDAYIZ
Ekrem Kızıltaş: Yani gördüğümüz manzaranın önemi oldukça büyük. Çünkü 40 küsur senedir diyoruz ama belki 70'li yıllara götürdüğümüzde biraz daha geriye doğru gittiğimizde Türkiye'deki bir takım konuları ülkemiz, milletimiz, devletimiz aleyhine fay hatları olarak kullanmak isteyen birilerinin zannediyorum, taşeron olarak kullandıkları ve 80'li yıllardan beri ciddi manada huzurumuzu, istikrarımızı bozan on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi arasında bebeklerin dolduğu on binlerce insanın hayatlarını kaybetmesine sebebiyet veren ve maddi olarak da baktığımızda belki bugün itibariyle Türkiye'nin bulunduğu yerden çok daha ileriye gitmesi sağlayacak olan rakamların kaybolmasına sebep olan bir sürecin nihayet bitme aşamalarındayız.
SÜRECİ BALTALAMA ÇABALARI BOŞA ÇIKACAK
Bu toplantının nasıl önemi bence, DEM heyeti biliyorsunuz ekim ayında başlayan süreç sonrasında İmralı'ya gitti, geldi. Birtakım görüşmeler yaptı. AK Parti ile de görüşmeler yaptı ve son olarak Devlet başkanımız da Cumhurbaşkanımız da yapılan görüşme bir anlamda bütün bu görüşmelerin taçlandırılması nihai hale getirilmesi bir saatten fazla süren bu görüşmede büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı devletin başı olarak konuyla alakalı sürecin belki bir özetini yapıp karşısındaki heyete de bu devam eden çalışmaların nasıl neticeleneceğini, nasıl neticelenmesi gerektiği hususunda herhalde son derece net bilgiler vermiş olmalı. Çünkü hatırlayacaksınız halen birtakım çevrelerde bu sürecin biraz sürdürülmeye çalışıldığı DEM içerisinde ve çeşitli PKK içerisinde sürecin böyle bitmesini istemeyen birilerinden bunu zamana yaymaya çalıştıklarını söylüyordu.
FESİH SÜRECİ VE KONGRE OLAYI
Cumhurbaşkanı Erdoğan; devletin, istihbarat kuruluşlarının falan da bilgilerini kullanarak DEM heyetine artık bu işin bir an önce noktalanması gerektiğini bir şekilde daha söylemiştir. Zaten tahmin ediyorum bu ay sonu mayıs ortaları ya da en geç haziran itibariyle beklenilenlerin yaşanacağı, örgütün toplanıp kongresini yaparak kendini feshettiğini açıklaması bekleniyor.
Olur ki herhangi bir aksaklık olmadan gider çünkü hepimiz farkındayız. İçerden bazıları ki bir önceki çözüm sürecinde maalesef kendini aydın diyen gazeteci, yazar diyen bir takım herhalde kökü dışardaki kişilerin dağlara gidip PKK'ya 'Olur mu canım öyle şey, silah bırakılabilir mi? hiç falan!' dediklerini biliyoruz. Şu anda bu sesler bu kadar gür çıkmıyor ama arka planda kendi varlıklarına anlam kazandıran bu terör meselesinin devam etmesi gerektiğini düşünen birileri var. Bunlar yeni başlayan çabaları da bir şekilde etkilemek için saçma sapan işler yapıyorlardı. Bunlara fırsat kalmadan bu sürecin ben sağlıklı bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum.
İŞ SON NOKTAYA GELDİ
Bu iş çok uzamamalı. Çünkü eninde sonunda bir pazarlık yok. Burada çok açık ve net olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurt içerisinde tamamıyla bitirdiği terörü Suriye'de son gelişmelerle birlikte iyice paranteze aldığı Irak'ın kuzeyinde de biliyorsunuz Pençe Kilit operasyonlarıyla ciddi manada baskıladığı bir dönemdeyiz. Yani iş son noktaya doğru geldi. Rusya'nın denklemden çekildiği, İran'ın denkleminden çekildiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin de biraz üstü kapalı bir şekilde Suriye'de PYD/YPG'ye verdiği destekleri sonlandırdı ya da sonlandırmaya kararlı olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla burada ne DEM'in ne de bir başkasının artık 'şunu bekleyelim, şunu konuşalım, şunu soralım, bunu belirtelim falan' demesine gerek duyacak bir şey yok.
SÜRE UZADIKÇA PROVOKASYON RİSKİ ARTAR
Süre uzadıkça birilerinin aralardan birtakım şeyler atraksiyonlar yapma bir takım belki provokasyonlar yapma ihtimali var. Hassasiyet buradan kaynaklanıyor. Bir de yani neyi uzatıyoruz. Uzamasının çok fazla anlamı yok. Belli olan şu örgüt kongre yapacak. Kendini dağıtacak.
Bu arada da belki silahları nerede, kime teslim edecek? İşte örgütün belki hukukla başı dertte olan isimleri nereye kaçacaklar gidecekler? Nerede saklanacaklar ya da hangileri teslim olacak? Bu yaşananlarla alakalı bir pazarlık olmadığı için yaşayıp göreceğiz.
TERÖRLE MÜCADELE TAM GAZ
Dolayısıyla devlet terörle mücadeleyi durdurabilir diye bir şey yok. Dikkat edin şu anda bile gerek Irak'ın kuzeyinde gerek değişik yerlerde terörle mücadele bütün hızıyla sürüyor. Sadece yılbaşından bu zamana zannediyorum Irak'taki sürecin başladığını ekim ayı olarak kabul ederseniz o günden bugüne Irak'la terörle mücadelede oldukça kabarık sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içerisinde de DEM üyesi olup, belediye başkanı ya da değişik görevlerde bulunup terörle bağlantılı suçları olduğu düşünülen kişilere yönelik hukuki mücadelede devam ediyor. Yani burada herhangi bir şekilde bir pazarlık olmadığı için yapılması gereken terör örgütünün silahları bir an önce bırakması, kendini lağvetmesi ve DEM Parti'nin yapması gereken de kendi bünyesinde bulunan terörle bağlantılı isimleri bir an önce tasfiye edip tam olarak Türkiye'nin partisi haline gelmesi lazım. Bunun için zannediyorum çok fazla uzatılmaması gerektiğinin altını çizilmesi bununla alakalı.
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