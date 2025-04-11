Külliye’de Başkan Erdoğan ve DEM Parti heyeti görüşmesi! PKK ne zaman fesh edilecek?

MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis çatısı altında tarihi çağrıyı yaptığında Takvimler 22 ekim 2024'ü gösteriyordu. O tarihten hemen sonra DEM Parti, İmralı sürecini yürütecek bir heyet oluşturdu. DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e zaman zaman Ahmet Türk de eşlik etti. Heyet İmralı ile siyasi partiler arasında mekik dokudu. 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakması için çağrı yapıldı.

"ÇOK DAHA UMUTLUYUZ"

Dün de DEM heyeti Başkan Erdoğan ile biraraya geldi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Taraflar Terörsüz Türkiye yolunda bugüne kadar atılan ve sonrasında atılacak adımları bir kez daha değerlendirdi. Görüşme sonrası DEM heyetinin ilk yorumu "Çok pozitif bir görüşmeydi. Çok daha umutluyuz" oldu. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.